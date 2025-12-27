Hindustan Hindi News
बिहार में एक-एक टीचर की छानबीन, जांच में 2912 के सर्टिफिकेट फर्जी निकले, 1707 पर केस

संक्षेप:

बिहार की एक-एक शिक्षक की जांच जारी है। इस कड़ी में अब तक छह लाख 46 हजार 796 शिक्षकों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। जिसमें 2,912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। ऐसे मामलों में अब तक 1707 एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Dec 27, 2025 08:30 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की चल रही जांच में बहाल हुए 2,912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। ऐसे मामलों में अब तक 1707 एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक छह लाख 46 हजार 796 शिक्षकों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। यह प्रक्रिया हर महीने समीक्षा के जरिए आगे बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो। वर्ष 2025 में अब तक अलग-अलग जिलों में 126 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

आपको बता दें पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर साल 2006 से 2015 के बीच नियुक्त नियोजित शिक्षकों के डिग्रियों की गहन जांच की जा रही है। जांच के दायरे में लाखों शिक्षक शामिल हैं। जिनके प्रमाण पत्रों की सत्यता परखी जा रही है। निगरानी विभाग के अनुसार 30 नवंबर 2025 तक 1,707 लोगों पर FIR हो चुका है जिसमे 2,912 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। कई FIR में एक से अधिक शिक्षकों को नामजद किया गया है।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि अब तक 6 लाख 46 हजार 796 शिक्षकों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर ली गयी है. विभाग हर महीने जांच में प्रगति की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में निगरानी की कार्रवाई में तेजी देखने को मिली है। इस साल अब तक 126 नई एफआइआर अलग-अलग जिलों में दर्ज करायी गयी हैं। मार्च महीने में सर्वाधिक 21 मामले, जनवरी में 16 और नवंबर में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं।

जांच के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। कई मामलों में विश्वविद्यालयों और बोर्डों से सत्यापन के दौरान फर्जीवाड़े का बड़ा रैकेट भी उजागर हुआ है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई होगी, जिसमें भारी संख्या में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की नौकरी जाएगी।