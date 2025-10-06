हर बिहारी बनेगा CM; तेजस्वी ने सीएम का नया मतलब समझाया, बोले-14 नवंबर को बदलेगी बिहार की सूरत

बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है। जिस पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए सीएम का नया मतलब बताया। उन्होने कहा कि 14 नंवबर को हर बिहारवासी सीएम बनेगा यानि चेंज मेकर। उन्होने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज केवल चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुआ बल्कि बिहार के उत्सव की शुरुआत हुई है, ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए, दिवाली, छठ पूजा के बाद खत्म होगा। 𝟐𝟎 साल बाद ऐसा महात्यौहार आयेगा जो दुख तकलीफें खत्म करेगा, उस दिन हर बिहारवासी तेजस्वी के साथ जीत का वरण करेगा, क्यूंकि उस दिन हर बिहारवासी बिहार का सीएम बनेगा यानी चेंज मेकर (Change Maker) बनेगा, नए बिहार का भाग्यविधाता।

तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने होश में नहीं हैं। हमें गिड़गिड़ाने वाला मुख्यमंत्री नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। कोई ऐसा जो बिहार की जनता के अधिकारों के लिए लड़ सके और उन्हें न्याय दिला सके, महागठबंधन सरकार बनाएगा। उन्होने कहा कि 14 नवंबर की तारीख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वो इस बार महागठबंधन की सरकार चाहती है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 20 साल तक उन्होंने (एनडीए) राज्य को अपराध, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, अत्याचार और घोटाले दिए। बिहार की जनता अब इन सबसे तंग आ चुकी है। आज से एक उत्सव शुरू हो रहा है। तेजस्वी के साथ, इस बार हर बिहारी मुख्यमंत्री होगा। समय आएगा, वे मुख्यमंत्री बनेंगे यानि परिवर्तन निर्माता।