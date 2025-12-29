Hindustan Hindi News
जमुई मालगाड़ी हादसे के तीसरे दिन भी पटना-हावड़ा रूट ठप; 30 ट्रेनें कैंसिल, 81 डायवर्ट

जमुई मालगाड़ी हादसे के तीसरे दिन भी पटना-हावड़ा रूट ठप; 30 ट्रेनें कैंसिल, 81 डायवर्ट

संक्षेप:

जमुई मालगाड़ी हादसे के तीसरे दिन भी पटना-हावड़ा रेल रूट ठप रहा। जिसके चलते 30 ट्रेनें रद्द हो गई। जबकि 81 ट्रेनें डायवर्ट की गई है। बताया जा रहा है कि देर शाम तक कुछ ट्रेनों के परिचालन की संभावना है।

Dec 29, 2025 05:52 pm IST हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, झाझा(जमुई)
जमुई मालगाड़ी हादसे के बाद हावड़ा-झाझा-पटना रेलखंड पर लगातार तीसरे दिन सोमवार के अपराह्न तक भी परिचालन पुनर्बहाल नहीं हो पाया था। सोमवार सुबह तक भी मालगाड़ी की कुछ वागनें ट्रैक पर फंसी रहने से अप एवं डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेनों की आवाजाही ठप पड़ी थी। आपको बता दें शनिवार की रात करीब 11.20 बजे जसीडीह-झाझा रेल सेक्शन के लाहाबन-सिमुलतला के बीच टेलवा हॉल्ट पास एक मालगाड़ी के बेपटरी हो जाने की वजह से दोनों दिशाओं की ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित है।

सोमवार की शाम 5 बजे तक भी अप एवं डाउन दिशाओं का रेल परिचालन शुरू नहीं हो पाया था। सोमवार के अपराह्न आसनसोल के पीआरओ बिपला बाउरी से पूछे जाने पर उन्होंने सोमवार की देर शाम तक डाउन दिशा वाले ट्रैकों के दुरूस्त हो जाने एवं उसके बाद डाउन में रेल परिचालन शुरू हो जाने की संभावना जताई है। लेकिन,अप दिशा की ट्रैकों पर परिचालन कब तक शुरू होने के सवाल पर वे कोई निश्चित या स्पष्ट जवाब नहीं देते हुए बताया कि इस संबंध में अपडेट कर दिया जाएगा।

सोमवार को आसनसोल डीआरएम कार्यालय एवं दानापुर पीआरओ कार्यालय से मिली सूचनानुसार मेनलाइन की अप एवं डाउन दोनों दिशाओं की 15-15 ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं। जबकि सोमवार के अपराह्न 2 बजे तक रेलवे द्वारा अप की 41 और डाउन की 44 ट्रेनें डायवर्ट कर दूसरे रूटों से चलाए जाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा अप की 5 ट्रेनें संक्षिप्त समापन यानि शॉर्ट टर्मिनेटेड और इसी तरह 4 ट्रेनें संक्षिप्त प्रारंभ कराए जाने की खबर है। मेनलाइन की विभिन्न ट्रेनों का डायवर्सन किऊल-भागलपुर,किऊल-गया,जसीडीह-बांका-भागलपुर व आसनसोल-धनबाद-गया-डीडीयू जंक्शन के अलग-अलग रूट पर किया गया है।

रद्द होने वाली अप की 15 ट्रेनों में 10 मेमू और 5 मेल/एक्सप्रेस तथा इसी तरह डाउन की गईं रद्द 15 ट्रेनों में 9 मेमू और 6 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें बताई गई हैं। जबकि डायवर्सन वाली सभी लंबी दूरी की एक्सप्रेस टेनें बताई गई हैं। सोमवार के अपराह्न दो ट्रेनों को री-शिड्यूल किए जाने की भी सूचना है। इनमें अप की जनशताब्दी के हावड़ा से अपराह्न 2.05 बजे की बजाय रात 8 बजे एवं अप की बाघ एक्सप्रेस सोमवार की रात 9.45 बजे के बजाय मंगलवार के तड़के एक बजे खुलने की बात बताई गई है।

डीआरएम,आसनसोल कार्यालय से मिली जानकारीनुसार सोमवार को जसीडीह से आसनसोल के बीच एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई। इसके जसीडीह से सोमवार के पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे खुलकर आसनसोल तक के बीच सभी स्टेशन/हॉल्टों पर रूकने की बात बताई गई है। आपको बता दें जसीडीह-झाझा रेलखंड पर सीमेंट लदी एक मालगाड़ी शनिवार की रात 11.30 बजे डिरेल हो गई थी।

आसनसोल की ओर से किउल जा रही अपलाइन में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे रेलवे ब्रिज पर ही पलट गए, जबकि कई डिब्बे नीचे बडुआ नदी में जा गिरी। मालगाड़ी पश्चिम बंगाल से सीतामढ़ी जा रही थी। मालगाड़ी के गार्ड मुकेश ने बताया, पुल पर चढ़ते ही पीछे से जोरदार आवाज आई और कुछ ही सेकेंड में डिब्बे डिरेल होने लगे।