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बीजेपी की सरकार भी बंशीधर और राहुल को बचा नहीं सकती, दावा कर बोले प्रशांत किशोर बोले- दोनों ने गलती की है

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, बेगूसराय
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प्रशांत किशोर ने कहा कि एमएलसी चुनाव में निर्दलीय निर्वाचित हुए बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता जानी तय है। पीके ने कहा है कि बीजेपी की सरकार भी इसे रोक नहीं सकती है। पीके ने कहा कि जरुरत पड़ने पर उनकी पार्टी कोर्ट के शरण में भी जाएगी। 

Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (फाइल फोटो)

बिहार विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता खत्म होगी या नहीं? अभी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने इसपर अपना कोई भी फैसला नहीं दिया है। लेकिन दोनों ही विधायकों पर विपक्षी पार्टियां काफी हमलावर हैं। अब जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बंशीधर और राहुल राज की सदस्यता खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार भी दोनों को नहीं बचा सकती है।

बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, ‘एमएलसी चुनाव में जिन निर्दलीय पार्षदों ने जीत हासिल करने के बाद भाजपा ज्वायन किया है उनकी सदस्यता जानी तय है। उसको कोई नहीं बच सकता है। चाहे भाजपा की सरकार यहां हो और ये बताया जा रहा है कि सत्ता में वो हैं तो उनको बचा ले जाएंगे तो ऐसी बात नहीं है। आपने जो गलती की है औऱ गैर संवैधानिक काम किया है उसपर कार्रवाई होगी ही होगी।’ प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि विधान परिषद के उप सभापति को पहले ही जन सुराज ने याचिका दल के तौर पर दिया है। इसके अलावा सारण शिक्षक क्षेत्र से हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अफाक अहमद औऱ तिरहुत स्नातक के प्रत्याशी विमोहन जी भी विधान परिषद के उप सभापति को प्रत्याशी के तौर पर भी अपना याचिका देंगे।

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पत्रकारों से बातचीत में पीके ने कहा कि हमें विश्वास है कि उप सभापति योग्य औऱ विद्वान व्यक्ति हैं और वो न्याय करेंगे। जो संवैधानिक अवहेलना हुई है उसपर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हमलोग कोर्ट भी जाएंगे लेकिन हर हालत में सदस्यता जानी ही है। पीके ने आगे यह भी कहा कि पहले विधान परिषद के उप सभापति के फैसले को आने दीजिए, अगर वो निर्णय संविधान के मुताबिक नहीं होगा तो उसपर हम न्यायालय जाएंगे।

पंचायत चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी जन सुराज - प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने बुधवार को बेगूसराय जिले के दिनकर भवन में आयोजित जिला कार्यकारिणी की कार्यशाला में कहा कि जनसुराज आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी। पंचायत चुनाव में अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। चुनाव में जितने अधिक जन सुराज के प्रत्याशी जीतेंगे, पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने संगठन की मजबूती और चुनावी सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत करने का मंत्र दिया। कहा कि जन सुराज एक बेहतर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। लेकिन प्रत्याशियों की अपनी पहचान भी होनी चाहिए। उन्हें संघर्ष के क्षेत्र में उतरकर लोगों से जुड़ना होगा। केवल समीकरण के चक्कर में नहीं पड़ें और किसी बड़े नेता के साथ सेल्फी खिंचाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। नेता को समाज बनाता है।

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प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। बिना मेहनत जीतना अपवाद है, जो लॉटरी की तरह है। लॉटरी के आधार पर जीवन नहीं चल सकता। लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदारी से काम करना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि संगठन को कागज पर नहीं, जमीन पर मजबूत बनाने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है। इसमें पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। संगठन निर्माण सतत प्रक्रिया है। जन सुराज आज समाज में पहचान बनाने वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में किए गए वादों को जमीन पर उतारने का हरसंभव प्रयास होगा। शिक्षकों के सातवें वेतनमान के लिए पूरी बुलंदी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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