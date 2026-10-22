कैसे खत्म खत्म करप्शन? धोखाधड़ी कांड में 25 साल बाद भी मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली

वर्ष 2000 में धेरूख पंचायत के सचिव रामाधिकारी साहू पर बहेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी व गबन का आरोप लगाया था। चार्जशीट के 25 साल बाद भी विभाग से आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी गयी।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार के दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल के तत्कालीन एसडीओ विजय कुमार सिन्हा ने वर्ष 2000 में धेरूख पंचायत के सचिव रामाधिकारी साहू पर बहेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी व गबन का आरोप लगाया था। मामले की जांच के बाद आईओ ने पांच फरवरी-2001 को विशेष कोर्ट निगरानी में चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की विभागीय अधिकारियों की अनुमति के बिना ही दाखिल की गई थी। इस बीच दर्ज एफआईआर के रिकॉर्ड के कागजात भी जर्जर हो चुके हैं जिन्हें अब पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में विभागीय अफसरों ने आरोपित पंचायत सचिव पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी। इससे इस चार्जशीट पर विशेष कोर्ट संज्ञान नहीं ले सका। वहीं, पिछले 25 वर्षों में मामले के रिकॉर्ड में कोर्ट की कोई कार्यवाही दर्ज नहीं की गई। विशेष कोर्ट की ओर से संबंधित थाना और अभियोजन पक्ष को मुकदमा चलाने की स्वीकृति पत्र दाखिल करने का कई बार निर्देश दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

विशेष कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई परोक्ष रूप से निष्पादित (स्थगित) कर रिकॉर्ड को अभिलेखागार भेज दिया है। सक्षम अधिकारी से मुकदमा चलाने की स्वीकृति पत्र मिलने के बाद ही मामले की सुनवाई होगी। विभाग के इस रवैये से लग रहा है कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई शायद नहीं हो पाएगी।

मेन प्वाइंट्स ● विशेष निगरानी कोर्ट ने सुनवाई की स्थगित, केस का रिकॉर्ड भेजा अभिलेखागार

● मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिलने पर ही विशेष कोर्ट में आगे होगी सुनवाई

● बेनीपुर के तत्कालीन एसडीओ ने पंस रामाधिकारी साहू पर 2000 में कराई थी एफआईआर

● आईओ ने विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति मिले बिना 2001 में दाखिल की चार्जशीट