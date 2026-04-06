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बिहार में इथेनॉल का कोटा बढ़ेगा, दिलीप जायसवाल ने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का प्लान बताया

Apr 06, 2026 11:33 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभाग अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये निवेश और एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है।

बिहार में इथेनॉल का कोटा बढ़ेगा, दिलीप जायसवाल ने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का प्लान बताया

Bihar News: बिहार का इथेनॉल का कोटा बढ़ेगा और इसको लेकर कैपिंग खत्म होगी। केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार के कोटा बढ़ाने के अनुरोध को मान लिया है। यह जानकारी उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने दी। वे सोमवार को सूचना भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि जो बैंक बिहार में अपने जमा के अनुपात में ऋण नहीं देंगे, वैसे बैंकों पर सरकार कार्रवाई करेगी। बैंक बिहार के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा। सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड को भी सरकार ने इस वर्ष उद्यमियों को 4600 करोड़ ऋण देने को कहा है। नाबार्ड ने बीते साल 2500 करोड़ का ऋण दिया, जबकि 2024 में इसने केवल 1300 करोड़ का ही ऋण दिया था।

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डॉ. जायसवाल ने कहा कि विभाग अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये निवेश और एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में राज्य में निवेश के 747 प्रस्ताव मिले, जिनमें 17217 करोड़ से अधिक का निवेश का प्रस्ताव है। बियाडा के माध्यम से 317 निवेशकों को 404 एकड़ भूमि आवंटित कर 5500 करोड़ निवेश और 22500 से अधिक रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न की गई हैं। बिरला, रिलायंस, कोको कोला, मदर डेयरी, एचपीसीएल, श्याम स्टील प्रमुख निवेशक हैं। मंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित कई उल्लेखनीय पहल की गई हैं। इसके तहत बिहार को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से एकीकृत किया गया है। इसके माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य स्तर की स्वीकृतियों के लिए यूनिफाइड मंच प्रदान किया गया है।

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हमारी औद्योगिक नीतियां देश में श्रेष्ठ : सचिव

उद्योग सचिव कुंदन कुमार ने कहा कि उद्यमियों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हैं। बेहतर नीतियों के माध्यम से सरकार निवेशकों को आकर्षित भी कर रही है। हमारी औद्योगिक नीतियां देश में श्रेष्ठ मानी जा रही है।

कई समस्याओं से जूझ रहा इथेनॉल सेक्टर

बिहार का इथेनॉल सेक्टर कैपिंग के कारण कई तरह की समस्या से जूझ रहा है। बिहार में 15 इथेनॉल प्लांट हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 50 करोड़ लीटर सालाना है। मगर केन्द्र सरकार ने यहां से 38-40 करोड़ लीटर का कोटा तय किया था। बाद में यह घटकर 30 करोड़ और अब 18 से 20 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में बिहार का कोटा 45 से 55 प्रतिशत तक कम हो चुका है। इसके कारण इथेनॉल प्लांट को अपना उत्पादन कम करना पड़ा है। उधर, कई राज्यों का कोटा 100 प्रतिशत तक हो गया है।

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पुराने निवेशकों को भी नयी नीति का लाभ मिलेगा

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की है, लेकिन, तकनीकी कारणों से इसका लाभ पुराने निवेशकों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार जल्द ही पुराने निवेशकों को लाभ देने के लिए नया नियम बनाएगी।

26 लंबित में 21 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

मंत्री ने बताया कि बिहार की 26 लंबित सड़क परियोजनाओं में 21 को केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इनपर शीघ्र आगे की कार्रवाई होगी। इसके अलावा पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के एलाइनमेंट में कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी, जिसे सुलझा लिया गया है। शीघ्र ही इसकी मंजूरी की कार्रवाई भी होगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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