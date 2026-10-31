विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता साफ, पीएम मोदी 20 नवंबर को कर सकते हैं शिलान्यास

जिला भू-अर्जन कार्यालय से अधिग्रहित कुल रैयती जमीन 215.355 एकड़ का ब्योरा शिक्षा विभाग के अधिकृत पदाधिकारी प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद को दखल कब्जा दिला दिया है। शिक्षा विभाग अब इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजेगा।

जिला भू-अर्जन कार्यालय से अधिग्रहीत हुई कुल रैयती जमीन 215.355 एकड़ का ब्योरा शिक्षा विभाग के अधिकृत पदाधिकारी प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद को दखल कब्जा दिला दिया है। शिक्षा विभाग अब इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजेगा। जिसके बाद बजटीय आवंटन और टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय का निर्माण 219.645 एकड़ में किया जाना है। इसमें 4.290 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है। डीएम अलंकृता पांडे ने कहा है कि जमीन के रैयतों को भुगतान देकर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, मॉडर्न लैब, डिजिटल लाइब्रेरी... परियोजना को लेकर यह जल्दबाजी आगामी 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार यात्रा के मद्देनजर की जा रही है। परियोजना को लेकर पीएमओ ने शिक्षा विभाग से सारी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। ऐसे में संभावना है कि 20 नवंबर को प्रधानमंत्री निर्माण परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। बता दें कि यूनिवर्सिटी के निर्माण का नक्शा तैयार हो गया है। यह नक्शा दिल्ली की स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) ने तैयार किया है। नक्शे में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं का बेहतरीन समन्वय देखने को मिलेगा। परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिसर्च सेंटर, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल लाइब्रेरी और भव्य प्रशासनिक भवन शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने बिहार को दिए पैकेज के तहत नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला को भी एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।