विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता साफ, पीएम मोदी 20 नवंबर को कर सकते हैं शिलान्यास
जिला भू-अर्जन कार्यालय से अधिग्रहित कुल रैयती जमीन 215.355 एकड़ का ब्योरा शिक्षा विभाग के अधिकृत पदाधिकारी प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद को दखल कब्जा दिला दिया है। शिक्षा विभाग अब इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजेगा।
भागलपुर, मुख्य संवाददाता। बिहार के भागलपुर में प्राचीन विक्रमशिला भग्नावशेष परिसर के समीप प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन ने परियोजना के लिए 215.355 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करते हुए उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर के भागलपुर दौरे के दौरान इसकी आधारशिला रख सकते हैं।
जिला भू-अर्जन कार्यालय से अधिग्रहीत हुई कुल रैयती जमीन 215.355 एकड़ का ब्योरा शिक्षा विभाग के अधिकृत पदाधिकारी प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद को दखल कब्जा दिला दिया है। शिक्षा विभाग अब इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजेगा। जिसके बाद बजटीय आवंटन और टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय का निर्माण 219.645 एकड़ में किया जाना है। इसमें 4.290 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है। डीएम अलंकृता पांडे ने कहा है कि जमीन के रैयतों को भुगतान देकर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, मॉडर्न लैब, डिजिटल लाइब्रेरी...
परियोजना को लेकर यह जल्दबाजी आगामी 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार यात्रा के मद्देनजर की जा रही है। परियोजना को लेकर पीएमओ ने शिक्षा विभाग से सारी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। ऐसे में संभावना है कि 20 नवंबर को प्रधानमंत्री निर्माण परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। बता दें कि यूनिवर्सिटी के निर्माण का नक्शा तैयार हो गया है। यह नक्शा दिल्ली की स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) ने तैयार किया है। नक्शे में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं का बेहतरीन समन्वय देखने को मिलेगा। परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिसर्च सेंटर, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल लाइब्रेरी और भव्य प्रशासनिक भवन शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने बिहार को दिए पैकेज के तहत नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला को भी एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।
अंतीचक और मलकपुर मौजा में मिली जमीन
विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए कहलगांव अनुमंडल के अंतीचक में 96.44 एकड़ और मलकपुर मौजा की 95.615 एकड़ रैयती जमीन को अधिग्रहीत किया गया है। अब अंतीचक में सरकारी जमीन के रूप में अनावाद बिहार सरकार की 24.12 एकड़, सर्वसाधारण की 0.19 एकड़ और शिक्षा विभाग की 1.65 एकड़ एवं मलकपुर में अनावाद बिहार सरकार की 1.82 एकड़ और सर्वसाधारण की 0.31 एकड़ जमीन का संबंधित विभाग से राजस्व शाखा द्वारा हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी। जानकारों ने बताया कि रैयती जमीन के मुआवजे के रूप में 84.99 करोड़ रुपये वितरित की गई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें