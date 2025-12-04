बिहार में नवंबर के महीने में कई जिलों में हो रहा कटाव, गंगा-बागमती और महानंदा नदियों ने क्यों बदला रूप
भागलपुर में मानिक सरकार घाट पर गंगा में कटाव से कई लोगों को घर खाली करना पड़ा। यहां 100 फीट से अधिक क्षेत्र गंगा में समा गया। कटाव की वजह गंगा की मुड़ी हुई धारा और किनारे पर अतिक्रमण बताया गया। हालांकि, प्रशासन ने जियो-बैग डालकर स्थिति नियंत्रित की है।
बिहार में नदियों की प्रवृत्ति बदल रही है। पहली बार अगहन (नवंबर) माह में गंगा, बागमती, महानंदा जैसी प्रमुख नदियों से कटाव हो रहा है। ऐसा तब है जब बाढ़ अवधि दो माह पहले बीत चुकी है। पिछले तीन चार दिनों में भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और कटिहार जिले में कटाव से कई लोगों की जमीन नदी में समा गई। अमूमन इन जिलों में सावन-भादो में कटाव होता था। इससे अभियंता भी हैरान हैं। कई जिलों ने मुख्यालय को रिपोर्ट भेज विशेषज्ञों की टीम कटाव स्थल पर भेजने का आग्रह किया है।
चार दिन पहले भागलपुर में मानिक सरकार घाट पर गंगा में कटाव से कई लोगों को घर खाली करना पड़ा। यहां 100 फीट से अधिक क्षेत्र गंगा में समा गया। कटाव की वजह गंगा की मुड़ी हुई धारा और किनारे पर अतिक्रमण बताया गया। हालांकि, प्रशासन ने जियो-बैग डालकर स्थिति नियंत्रित की है। इसी माह मुंगेर के कुतुलपुर और जाफरनगर में गंगा किनारे कटाव से कई घर विलीन हो गये। अब भी 15 घर खतरे में हैं।
कटिहार के मनिहारी खेरिया में कटाव से कई घर और फसल गंगा में समा चुकी है। कटाव को रोकने के लिए क्रेटेड बोल्डर एप्रोन और जियो बैग स्लोप पिचिंग के प्रयास नाकाम रहे। खगड़िया में मथार, बरखंडी टोला, इंगलिश टोला, एकनियां, सोनवर्षा जैसे कई गांव प्रभावित हैं। नदी विशेषज्ञ ब्रजभूषण झा ने बताया कि नदियों में गाद बढ़ने और पुल-पुलिया अधिक बनने से उसकी धारा अवरुद्ध हो रही है।
नदी के सहज प्रवाह मार्ग में बाधा आने से तमाम जगहों पर नदियां पुरानी धारा में शिफ्ट हो रही हैं जिससे कटाव हो रहा है। वहीं, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश ने कहा कि कारण नहीं बता सकते हैं।