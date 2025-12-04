Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newserosion in gangar baghmati and mahanadna rivers in bhagalpur munger and other districts of bihar
बिहार में नवंबर के महीने में कई जिलों में हो रहा कटाव, गंगा-बागमती और महानंदा नदियों ने क्यों बदला रूप

संक्षेप:

Thu, 4 Dec 2025 05:41 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, संजय कुमार, भागलपुर
बिहार में नदियों की प्रवृत्ति बदल रही है। पहली बार अगहन (नवंबर) माह में गंगा, बागमती, महानंदा जैसी प्रमुख नदियों से कटाव हो रहा है। ऐसा तब है जब बाढ़ अवधि दो माह पहले बीत चुकी है। पिछले तीन चार दिनों में भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और कटिहार जिले में कटाव से कई लोगों की जमीन नदी में समा गई। अमूमन इन जिलों में सावन-भादो में कटाव होता था। इससे अभियंता भी हैरान हैं। कई जिलों ने मुख्यालय को रिपोर्ट भेज विशेषज्ञों की टीम कटाव स्थल पर भेजने का आग्रह किया है।

चार दिन पहले भागलपुर में मानिक सरकार घाट पर गंगा में कटाव से कई लोगों को घर खाली करना पड़ा। यहां 100 फीट से अधिक क्षेत्र गंगा में समा गया। कटाव की वजह गंगा की मुड़ी हुई धारा और किनारे पर अतिक्रमण बताया गया। हालांकि, प्रशासन ने जियो-बैग डालकर स्थिति नियंत्रित की है। इसी माह मुंगेर के कुतुलपुर और जाफरनगर में गंगा किनारे कटाव से कई घर विलीन हो गये। अब भी 15 घर खतरे में हैं।

कटिहार के मनिहारी खेरिया में कटाव से कई घर और फसल गंगा में समा चुकी है। कटाव को रोकने के लिए क्रेटेड बोल्डर एप्रोन और जियो बैग स्लोप पिचिंग के प्रयास नाकाम रहे। खगड़िया में मथार, बरखंडी टोला, इंगलिश टोला, एकनियां, सोनवर्षा जैसे कई गांव प्रभावित हैं। नदी विशेषज्ञ ब्रजभूषण झा ने बताया कि नदियों में गाद बढ़ने और पुल-पुलिया अधिक बनने से उसकी धारा अवरुद्ध हो रही है।

नदी के सहज प्रवाह मार्ग में बाधा आने से तमाम जगहों पर नदियां पुरानी धारा में शिफ्ट हो रही हैं जिससे कटाव हो रहा है। वहीं, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश ने कहा कि कारण नहीं बता सकते हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bhagalpur News
