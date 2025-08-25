EOU will take the corrupt engineer who burnt lakhs of rupees on remand secrets will be revealed during interrogation लाखों के नोट जलाने वाले करप्ट इंजीनियर को रिमांड पर लेगी EOU, पूछताछ में खुलेंगे राज, Bihar Hindi News - Hindustan
लाखों के नोट जलाने वाले करप्ट इंजीनियर को रिमांड पर लेगी EOU, पूछताछ में खुलेंगे राज

लाखों रुपये के नोट जलाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय को पांच दिनों के रिमांड पर लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 25 Aug 2025 11:06 PM
आर्थिक अपराध इकाई ( ईओयू) लाखों रुपये के नोट जलाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय को पांच दिनों के रिमांड पर लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। ईओयू ने विशेष न्यायालय से इसके लिए अनुरोध किया है। ईओयू के अनुरोध पर मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, ईओयू के उच्च अधिकारियों ने मुख्यालय में बैठक कर इस मामले की विस्तार से समीक्षा की।

आपको बता दें ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता बिनोद कुमार राय ने अवैध कमाई खपाने को कई कंपनियां बना रखी थी। इनमें से कई शेल कंपनियां उनके व उनके रिश्तेदारों के नाम पर बने हैं। बिनोद राय व उनके परिजनों के नाम पर बिहार सहित राज्य से बाहर रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी व एडवेंचर गेम्स में निवेश के भी स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। शुक्रवार को हुई गिरफ्तारी के बाद ईओयू की पूछताछ में अधीक्षण अभियंता ने पैसों के लेन-देन से जुड़े कई राज उगले। इनमें कई हाईप्रोफाइल नाम भी शामिल हैं।

ईओयू इन आरोपों का सत्यापन करने में जुटी है। अगले दो से तीन दिनों में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर, पूछताछ के बाद शनिवार को अधीक्षण अभियंता को जेल भेज दिया गया। अब सोमवार को उनको फिर से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जायेगी। इसके लिए ईओयू की तरफ से न्यायालय को आवेदन किया जायेगा। अब तक की जांच में ईओयू को अधीक्षण अभियंता के लंबे-चौड़े नेटवर्क का पता चला है। उनका समस्तीपुर के कई सफेदपोशों से संबंध भी उजागर हुआ है। सीतामढ़ी और मधुबनी के कई ठेकेदार, बिचौलियों और माफिया से साठ-गांठ का प्रमाण मिलने पर उसका सत्यापन करने की कार्रवाई शुरू हुई है।