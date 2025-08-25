लाखों के नोट जलाने वाले करप्ट इंजीनियर को रिमांड पर लेगी EOU, पूछताछ में खुलेंगे राज

लाखों रुपये के नोट जलाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय को पांच दिनों के रिमांड पर लेगी और उनसे पूछताछ करेगी।

आर्थिक अपराध इकाई ( ईओयू) लाखों रुपये के नोट जलाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय को पांच दिनों के रिमांड पर लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। ईओयू ने विशेष न्यायालय से इसके लिए अनुरोध किया है। ईओयू के अनुरोध पर मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, ईओयू के उच्च अधिकारियों ने मुख्यालय में बैठक कर इस मामले की विस्तार से समीक्षा की।

आर्थिक अपराध इकाई ( ईओयू) लाखों रुपये के नोट जलाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय को पांच दिनों के रिमांड पर लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। ईओयू ने विशेष न्यायालय से इसके लिए अनुरोध किया है। ईओयू के अनुरोध पर मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, ईओयू के उच्च अधिकारियों ने मुख्यालय में बैठक कर इस मामले की विस्तार से समीक्षा की।

आपको बता दें ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता बिनोद कुमार राय ने अवैध कमाई खपाने को कई कंपनियां बना रखी थी। इनमें से कई शेल कंपनियां उनके व उनके रिश्तेदारों के नाम पर बने हैं। बिनोद राय व उनके परिजनों के नाम पर बिहार सहित राज्य से बाहर रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी व एडवेंचर गेम्स में निवेश के भी स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। शुक्रवार को हुई गिरफ्तारी के बाद ईओयू की पूछताछ में अधीक्षण अभियंता ने पैसों के लेन-देन से जुड़े कई राज उगले। इनमें कई हाईप्रोफाइल नाम भी शामिल हैं।