Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsEou will take remand of paper leak case accused sanjiv mukhiya close aide sanjay kumar prabhat
पेपर लीक केस: EOU की रिमांड पर संजय कुमार खोलेगा राज? संजीव मुखिया गिरोह के मेंबर शिकंजा

पेपर लीक केस: EOU की रिमांड पर संजय कुमार खोलेगा राज? संजीव मुखिया गिरोह के मेंबर शिकंजा

संक्षेप:

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय कुमार प्रभात के पास से बरामद हुए दो मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स भी निकाला जा रहा है। उससे पूछताछ में ईओयू को बीपीएससी-टीआरई-3 समेत कई परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले नेटवर्क की जानकारी मिलने की संभावना है।

Dec 10, 2025 09:38 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
share

पटना से पकड़े गए परीक्षा माफिया संजय कुमार प्रभात पर अब आर्थिक अपराध शाखा शिकंजा कसेगा। कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के आरोपित संजय कुमार प्रभात को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) रिमांड पर लेगी। ईओयू ने इसके लिए विशेष कोर्ट में आवेदन किया है। इसके साथ ही ईओयू ने संजय कुमार प्रभात से जुड़ी जानकारी को लेकर उत्तराखंड, तेलंगाना और दिल्ली पुलिस से भी संपर्क साधा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय कुमार प्रभात के पास से बरामद हुए दो मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स भी निकाला जा रहा है। उससे पूछताछ में ईओयू को बीपीएससी-टीआरई-3 समेत कई परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले नेटवर्क की जानकारी मिलने की संभावना है।

संजीव मुखिया गिरोह के सक्रिय सदस्य संजय को मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया था। राज्य में परिवहन विभाग के तहत प्रवर्तन अवर निरीक्षक की नियुक्ति की परीक्षा 14 दिसंबर को होगी। ईओयू के अनुसार, गिरफ्तार संजय बीपीएससी द्वारा 15 मार्च 2024 को आयोजित टीआरई-3 परीक्षा के पेपर लीक मामले का वांछित रहा है।

वह शेखपुरा के शेखोपुर सराय निवासी रामलखन प्रसाद का पुत्र है। इसका पेपर लीक कांडों में आपराधिक इतिहास रहा है। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एवं मेडिकल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 2016 तथा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा 2016 के पेपर लीक का अभियुक्त है। इन मामलों की जांच हैदराबाद सीआईडी और उत्तराखंड नैनीताल स्थित रामनगर थाने की पुलिस कर रही है।

read moreये भी पढ़ें:
गुंडा बैंक पर सम्राट चौधरी सख्त, बंद होगी सूद के पैसों पर मनमाना ब्याज वसूली
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।