बिहार में बालू और जमीन माफियाओं पर EOU कसेगा शिकंजा, SP-DSP की टीम लेगी ऐक्शन
इस टीम में ईओयू के एसपी राजेश कुमार सहित चार डीएसपी और पांच पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। ईओयू के एडीजी नैय्यर हसनैन खान के मुताबिक यह विशेष टीम राज्यस्तर पर बालू और भूमि माफियाओं के विरुद्ध विशेष अभियान चलायेगा
बिहार में अब बालू और भू-माफियाओं की खैर नहीं है। बालू और भू माफियाओं के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) का अभियान और तेज होगा। गृह मंत्री के निर्देश पर ईओयू में डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में एक विशेष कार्य दल का गठन किया गया है, जो ऐसे अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस टीम में ईओयू के एसपी राजेश कुमार सहित चार डीएसपी और पांच पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। ईओयू के एडीजी नैय्यर हसनैन खान के मुताबिक यह विशेष टीम राज्यस्तर पर बालू और भूमि माफियाओं के विरुद्ध विशेष अभियान चलायेगा।
आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा था कि बिहार में बालू, पत्थर, मिट्टी समेत अन्य खनिजों का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और संबंधित थानाध्यक्षों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था। डिप्टी सीएम ने कहा था कि बिहार में अवैध बालू खनन रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती होगी। खान एवं भूतत्व विभाग अवैध खनन रोकने के लिए गठित पुलिस बल की संख्या बढ़ाने का अनुरोध गृह विभाग से करेगा।