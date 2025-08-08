विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में MLA मिश्रीलाल यादव से EOU करेगी पूछताछ, नोटिस जारी

विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में एमएलए मिश्रीलाल यादव को 18 अगस्त को ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में ई. सुनील से भी पूछताछ होगी। दोनों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे पहले राजद की बीमा भारती से ईओयू ने सवाल किए थे।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में विधायक मिश्रीलाल यादव को 18 अगस्त को बुलाया है। वैशाली के ई. सुनील कुमार को 19 अगस्त को दूसरी बार पूछताछ के लिए ईओयू ने शुक्रवार को नोटिस भेजा है। मालूम हो कि इसके पहले भी ई. सुनील, बीमा भारती एवं परबत्ता विधायक संजीव कुमार से ईओयू की जांच टीम ने पूछताछ की थी। इस क्रम में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुन: पूछताछ की जाएगी और तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा।

ईओयू के अनुसार, इस मामले में अभी एक दर्जन से अधिक नेता, ठेकेदार एवं संबंधित व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा सकती है। पूछताछ के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों का बयान कलमबद्ध किया जा रहा है। उनके बयानों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरवरी, 2024 में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जदयू विधायक सुधांशु ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था।