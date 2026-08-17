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बिहार में काली कमाई पर तेजी से कसेगा शिकंजा; सभी 12 रेंज में ईओयू, बॉर्डर पर इंटेलिजेंस यूनिट बैठेगी

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में काली कमाई पर और तेजी से शिकंजा कसने वाला है। आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी ईओयू की टीम अब हर रेंज मुख्यालय पर बैठेगी। लोगों को शिकायत करने पटना नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही, नेपाल सीमा से सटे सभी जिलों में अलग से इंटेलिजेंस यूनिट का गठन होगा।

EOU units to set up all 12 police range in Bihar
बिहार के सभी 12 पुलिस रेंज में बैठेगी ईओयू की टीम, पुलिस मुख्यालय ने सरकार को भेजा प्रस्ताव (प्रतीकात्मक फोटो)

बिहार में बढ़ रहे आर्थिक अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) का विस्तार होगा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गयाजी समेत राज्य के सभी 12 पुलिस रेंज में ईओयू की इकाई गठित होगी। साथ ही भारत-नेपाल सीमा के 8 जिलों के लिए बॉर्डर रीजनल इकोनोमिक इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

ईओयू के एडीजी अमित कुमार जैन ने सोमवार को पटना के सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल हर जिले में इंस्पेक्टर स्तर के एक पुलिस पदाधिकारी को ईओयू का नोडल पदाधिकारी नामित किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। इससे उन जिलों में ईओयू से संबंधित कांडों की निगरानी में आसानी होगी।

शिकायत के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा

उन्होंने कहा कि वर्तमान में ईओयू से जुड़ी किसी भी कार्रवाई के लिए राजधानी पटना से टीम भेजनी पड़ती है। ईओयू की इकाई रेंज मुख्यालय पर ही बनने के बाद जांच पदाधिकारी भी वहीं बैठेंगे। शिकायत दर्ज कराने के लिए भी लोगों को पटना नहीं आना होगा।

बॉर्डर इंटेलिजेंस यूनिट क्या करेगी?

वहीं, ईओयू की बॉर्डर रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट नेपाल सीमा के 8 जिलों के एसपी से समन्वय कर काम करेगी। यह इकाई नकली नोट सहित आर्थिक अपराध के अन्य बिंदुओं पर आसूचनाएं (गुप्त सूचना) इकट्ठा करेगी, ताकि उसके मुताबिक कार्रवाई की जा सके।

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कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से जुड़े कांडों के लिए नया सेल गठित

ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि इकाई में दो नए सेल बौद्धिक संपदा अपराध और संपति संपहरण एवं राज्यसात शाखा का गठन किया गया है। बौद्धिक संपदा अपराध सेल कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क के गलत और आपराधिक इस्तेमाल से जुड़े कांडों की जांच एवं कार्रवाई करेगा।

सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के चलते इनसे जुड़े मामले बढ़े हैं। दूसरी इकाई विशेष न्यायालयों से प्राप्त होने वाले संपत्ति अधिग्रहण व जब्ती सहित अन्य मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

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परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित 44 केस की जांच कर रही ईओयू

एडीजी (ईओयू) अमित जैन ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई वर्तमान में परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित 44 केस की जांच कर रही है। इनमें नीट 2026 व रि-नीट 2026 के चार मामले, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), एईडीओ (सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी), शिक्षक नियुक्त परीक्षा 2024 (टीआरई-तीन) आदि शामिल हैं। जून 2026 के बाद ईओयू ने 11 कांडों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मनी लांड्रिंग (पीएमएलए) के तहत 108 करोड़ की संपत्तियों की जब्ती से संबंधित 10 प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजे गए हैं।

बिहार के 12 पुलिस रेंज ये हैं-

पटना, तिरहुत, चंपारण, मिथिला, सारण, मगध, शाहाबाद, बेगूसराय, भागलपुर (पूर्वी क्षेत्र), मुंगेर, कोसी और पूर्णिया।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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