सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले EOU का बड़ा ऐक्शन, संजीव मुखिया गैंग का मेंबर संजय प्रभात गिरफ्तार

संक्षेप: सिपाही भर्ती परीक्षा और 14 दिसंबर 2025 को होने वाली प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा से ठीक पहले EOU की विशेष टीम ने कुख्यात परीक्षा माफिया संजय कुमार प्रभात को गिरफ्तार कर लिया है। जो संजीव मुखिया के गैंग का सदस्य है।

बिहार में केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की भर्ती परीक्षाओं के पहले आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पटना के गोला रोड से कुख्यात परीक्षा माफिया संजय कुमार प्रभात को गिरफ्तार कर लिया। संजीव मुखिया गिरोह के सक्रिय सदस्य संजय को मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया। राज्य में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा 10 दिसंबर को होनी है, जबकि परिवहन विभाग के तहत प्रवर्तन अवर निरीक्षक की नियुक्ति की परीक्षा 14 दिसंबर को होगी।

ईओयू के अनुसार, गिरफ्तार संजय बीपीएससी द्वारा 15 मार्च 2024 को आयोजित टीआरई-3 परीक्षा के पेपर लीक मामले का वांछित रहा है। वह शेखपुरा के शेखोपुर सराय निवासी रामलखन प्रसाद का पुत्र है। इसका पेपर लीक कांडों में आपराधिक इतिहास रहा है। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एवं मेडिकल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 2016 तथा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा 2016 के पेपर लीक का अभियुक्त है। इन मामलों की जांच हैदराबाद सीआईडी और उत्तराखंड नैनीताल स्थित रामनगर थाने की पुलिस कर रही है।

ईओयू के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान उसके द्वारा पेपर लीक के माध्यम से लाखों रुपये अर्जित करने की जानकारी मिली है। बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा का प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के लिए उसने हर अभ्यर्थी से करीब एक लाख रुपये लिये थे। आगामी परीक्षाओं के लिए भी वह अभ्यर्थियों को परीक्षा में सेटिंग का आश्वासन दे रहा था। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी और मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। इस मामले में अब तक कुल 289 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है।