ईओयू ने सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में डाला डेरा, बिहार के भ्रष्ट अफसर और इंजीनियरों ने यहां खपाई काली कमाई
ईओयू की टीम ने सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में डेरा डाल दिया है। बिहार के कई भ्रष्ट लोकसेवकों के यहां जमीन एवं अन्य संपत्तियों में अरबों के निवेश की जानकारी मिली है। ईओयू की टीम पूरा डेटा खंगाल रही है। नए साल में भ्रष्ट अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ बड़ा ऐक्शन हो सकता है।
भागलपुर, मुख्य संवाददाता। बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शिकंजा कड़ा कर दिया है। ईओयू की टीम ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में डेरा डाल दिया है। बिहार के कई भ्रष्ट इंजीनियर और अफसरों के इन इलाकों में काली कमाई के निवेश की आशंका है। पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में तैनात भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जमीन या फ्लैटों की खरीद के नाम पर निवेश किए जाने की सूचना है। पूर्व में भी कई लोकसेवकों की अवैध संपत्ति का सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में खुलासा हो चुका है।
ईओयू की एक विशेष टीम ने गोपनीय सूचनाओं के आधार पर सिलीगुड़ी में डेरा डाल दिया है। जांच के दौरान टीम ने जलपाईगुड़ी स्थित रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पिछले 10 वर्षों के दौरान हुई जमीन और अन्य अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री का पूरा डाटा जुटाया है। सूत्रों के अनुसार, पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल के जिलों में पदस्थापित रहे कई अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों ने सिलीगुड़ी और इसके आसपास के इलाकों में अरबों रुपये का निवेश किया है।
जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए सिलीगुड़ी में निवेश
सीमांचल के जिलों से सिलीगुड़ी की भौगोलिक दूरी बेहद कम है। भ्रष्ट लोकसेवकों को लगता था कि बिहार से बाहर दूसरे राज्य में संपत्ति खरीदने से वे स्थानीय जांच एजेंसियों की सीधी नजर से बचे रहेंगे। साथ ही, नजदीक होने के कारण वे अपनी बेनामी संपत्तियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आसानी से देखरेख भी कर सकते थे।
10 साल का डेटा खंगाल रही ईओयू
ईओयू एडीजी के निर्देश पर जुटाए गए 10 साल के इस भारी-भरकम डेटा का अब बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। इस डेटा का मिलान बिहार के संदिग्ध सरकारी कर्मियों, उनके जीवनसाथी, रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के नामों से किया जा रहा है। कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जहां सीधे अपने नाम के बजाय शेल कंपनियों या रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों के प्लॉट, फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी गई है।
नए साल में बड़े ऐक्शन की तैयारी
जांच एजेंसी के सूत्रों की मानें तो आंकड़ों के सत्यापन का काम अंतिम चरण में है। जैसे ही बेनामी संपत्तियों के पुख्ता सबूत हाथ लगेंगे, नए साल की शुरुआत में ईओयू की टीमें एक साथ कई ठिकानों पर बड़ी छापेमारी करेगी। दोषियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला दर्ज करने के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।