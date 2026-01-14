Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newseou registered case on dsp superintendent and police station chief after they sell out seized car from police station
जब्त गाड़ी को धोखे से नीलाम कर दिया, बिहार में DSP, थानाध्यक्ष और उत्पाद अधीक्षक पर केस

जब्त गाड़ी को धोखे से नीलाम कर दिया, बिहार में DSP, थानाध्यक्ष और उत्पाद अधीक्षक पर केस

संक्षेप:

न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए सकरा थाना प्रभारी को गाड़ी मुक्त करने का आदेश दिया। बावजूद थाना प्रभारी ने टालमटोल करते हुए पीड़ित को डीएसपी पूर्वी मुजफ्फरपुर के पास भेज दिया। डीएसपी भी मामले में टालमटोल कर गये। इसके बाद पीड़ित ने पुन: न्यायालय में याचिका दी।

Jan 14, 2026 06:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक, डीएसपी, थानाध्यक्ष और एक दारोगा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई है। आरोपी पदाधिकारियों पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए आपराधिक षड्यंत्र व धोखाधड़ी कर जब्त गाड़ी को नीलाम करने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक मुजफ्फरपुर के मुशहरी निवासी सुशील कुमार सिंह की स्कॉर्पियो कार 2020 में सकरा थाने में जब्त हुई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस स्कॉर्पियो में पांच बोतल विदेशी शराब की जब्ती दिखाई गई थी। मामले से मुक्त होने के बाद पीड़ित ने विशेष न्यायालय में गाड़ी मुक्त कराने को लेकर याचिका दायर की। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए सकरा थाना प्रभारी को गाड़ी मुक्त करने का आदेश दिया। बावजूद थाना प्रभारी ने टालमटोल करते हुए पीड़ित को डीएसपी पूर्वी मुजफ्फरपुर के पास भेज दिया। डीएसपी भी मामले में टालमटोल कर गये। इसके बाद पीड़ित ने पुन: न्यायालय में याचिका दी।

ये भी पढ़ें:बिहार में चार दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी, तापमान नहीं बदलेगा; कैसा रहेगा मौसम

याचिका के आधार पर थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर कारण पूछा गया। थानाध्यक्ष ने बहुत दिनों के बाद न्यायालय को बताया कि मार्च 2023 में गाड़ी को राज्यसात करते हुए नीलाम कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर पीड़ित ने उत्पाद विभाग में अपील और रिवीजन याचिकाएं दाखिल की। मगर उनकी दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गयी। इसके बाद हाईकोर्ट में पुन: सीडब्लूजेसी दाखिल की गयी। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध इकाई को एफआईआर करने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें:पीएम आवास योजना: केंद्र ने रोका पैसा, बिहार में नौ लाख घरों का निर्माण अटका
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar News Today Patna High Court अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।