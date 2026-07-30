भ्रष्ट अफसर पर कसा शिकंजा, सासाराम के बड़े इंजीनियर के 5 जिलों के ठिकानों पर EOU की रेड
सासाराम के लघु जल संसाधन विभाग सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविन्द कुमार चौधरी के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी चल रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दावा करते हैं कि हर 36 घंटों में एक करप्ट अधिकारी पर शिकंजा कस जाता है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत सोमवार को बांकीपुर उपचुनाव के बीच आर्थिक अपराध इकाई ने सासाराम में पदस्थापित एक इंजीनियर पर शिकंजा टाइट कर दिया। सासाराम के लघु जल संसाधन विभाग सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविन्द कुमार चौधरी के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी चल रही है। एक साथ पांच जिलों में यह कार्रवाई चल रही है। उनके खिलाफ आय 85 प्रतिशत से अधिक अवैध संपत्ति होने का आरोप लगाया है
जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई(ईओयू) की अलग-अलग टीम सभी जिलों में एक साथ काम कर रही है। उनके पास कुल 1,19,98,534 रुपये आय से अधिक सम्पति अर्जन करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया गया जो उनके ज्ञात आय से लगभग 85.05% अधिक बताया जा रहा है। कार्रपालक अभियंता के
पटना के आदमपुर दानापुर स्थित वीनस पैराडाइज अपार्टमेंट, फ्लैट नं0-405, चतुर्थ टावर, पटना के आशोपुर, दानापुर स्थित वीनस इम्पायर, फ्लैट नं0-1301, यूनिट-01, मुजफ्फरपुर महामाया स्थान मकान नं0-66 अवस्थित ससुराल, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, सासाराम का कार्यालय, डेहरी ऑन सोन स्थित सरकारी आवास एवं, ग्राम-पीपराडीह, थाना-रजौन, जिला-बॉका स्थित पैतृक मकान पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। रेड के दौरान बरामदगी को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं दी गयी है। कार्रवाई अभी चल रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें