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बिहार में बीडीओ पर EOU का शिकंजा, दरभंगा- मधुबनी और सीतामढ़ी में रेड; 6 ठिकानों पर दबिश

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, दरभंगा
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सुबह में छापेमारी की कार्रवाई शुरू होते ही केवटी प्रखंड कार्यालय परिसर, सरकारी आवास और आसपास में लोगों की भीड़ जुट गई। कमरे के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मौके पर जुटे लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं।

बिहार में बीडीओ पर EOU का शिकंजा, दरभंगा- मधुबनी और सीतामढ़ी में रेड; 6 ठिकानों पर दबिश

आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम केवटी प्रखंड के बीडीओ चंद्र मोहन पासवान के अलग-अलग छह ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी की यह कार्रवाई बुधवार की सुबह करीब सात बजे से चल रही है। जानकारी के अनुसार ईओयू की टीम ने सभी ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। टीम के अधिकारी केवटी स्थित बीडीओ के कार्यालय और सरकारी आवास के अलावा बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित निजी आवास, मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड स्थित पैतृक आवास व सीतामढ़ी में एक ठिकाने पर छापेमारी कर रहे हैं। अधिकारी यहां विभिन्न संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं।

टीम के अधिकारी बैंक अकाउंट्स, जमीन के कागजात आदि खंगाल रहे हैं। इसके अलावा निवेश, आभूषण तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतों और प्राथमिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर की जा रही है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर किसी बरामदगी या संपत्ति के मूल्य को लेकर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। सुबह में छापेमारी की कार्रवाई शुरू होते ही केवटी प्रखंड कार्यालय परिसर, सरकारी आवास और आसपास में लोगों की भीड़ जुट गई। कमरे के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मौके पर जुटे लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं।

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कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बैडीओ चंद्र मोहन पाासवान का घर मधुबनी के बाबूबरही प्रखंड के बैंसी गांव में है। यह भी कहा जा रहा है कि बाबूबरही पूर्वी बाजार में उनका एक बंद पड़ा जीटी हेल्थ केयर नर्सिंग होम है। यह भी बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी की विशेष अदालत से तलाशी वारंट जारी होने के बाद ईओयू की टीम कार्रवाई में जुटी है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जांच-पड़ताल के दौरान बीडीओ की दौलत उनकी घोषित आय से करीब 81 फीसदी ज्यादा पाई गई है। कहा जा रहा है कि चंद्र मोहन पासवान पर करीब 89 लाख, 13 हजार 500 रुपया से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आऱोप है। बहरहाल अभी ईओयू की कार्रवाई जारी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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