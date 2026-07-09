बिहार में भ्रष्ट एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार पर EOU का शिकंजा, सीवान-पटना और मुंगेर में रेड

बिहार में आर्थिक अपराध शाखा (EOU) ने एक एक्साइज इंस्पेक्टर पर शिकंजा कसा है। एक्साइज इंस्पेक्टर पर आय से अधिक दौलत जुटाने का आरोप है। ईओयू की टीम ने सीवान, पटना और मुंगेर में ताबतोड़ छापेमारी है।

बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी है। इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने आय से अधिक संपत्ति से संबंधित एक मामले में सीवान के एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड़ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। पटना के विशेष न्यायालय निगरानी से वारंट लेकर गुरुवार को उनके पांच अलग-अलग ठिकानों पर डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में तलाशी की कार्रवाई की जा रही है। यह छापेमारी अलग-अलग जगहों पर हो रही है। सर्किल इंस्पेक्टर के विभिन्न ठिकानों पर पड़ी इस रेड से हड़कंप मच गया है।

कहां-कहां हो रही है ईओयू की छापेमारी 01. पटना के मोहल्ला-सुल्तानपुर, थाना-दानापुर, अवस्थित आवास

02. मुंगेर के मोहल्ला-चंदनबाग, थाना-कासिम बाजार, स्थित पैतृक आवास,

03. मोहल्ला-लल्लूपोखर, थाना-कासिम बाजार, मुंगेर स्थित व्यवसायिक भवन

04. सिवान शहर अवस्थित अभियुक्त का उत्पाद विभाग कार्यालय कक्ष एवं

05. चित्रगुप्त नगर रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे थाना-नगर, सिवान अवस्थित किराये का आवास

इन सभी जगहों पर अलग-अलग टीम द्वारा यह छापेमारी की जा रही है। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि एक्साइज इंस्पेक्टर के घर के अंदर कुछ गाड़ियां भी खड़ी मिली हैं। इनमें दो चारपहिया वाहन तथा एक दोपहिया वाहन शामिल है। हालांकि, अभी इन गाड़ियों के मालिक को लेकर कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम अलग-अलग जगहों पर तैनात नजर आई।

ईओयू के मुताबिक गोंड के विरूद्ध सत्यापन के क्रम में कुल 2,36,31,000 रुपये आय से अधिक सम्पति अर्जन करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया गया है, जो उनके ज्ञात आय से लगभग 201.97% अधिक है। सीवान जिले में उत्पाद विभाग के उत्पाद निरीक्षक पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में पड़ी रेड को लेकर कहा गया है कि तलाशी की कार्रवाई जारी है, बरामदगी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह भी पता चला है कि उत्पाद निरीक्षक ने पत्नी के नाम पर 2020 में एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी की भी खरीद की है।