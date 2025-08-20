Eou raid at Siwan Municipal Council executive officer house in disproportionate assets case बिहार में करप्शन पर EOU का ऐक्शन, सीवान नगर परिषद के अफसर के 3 ठिकानों पर रेड, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में करप्शन पर EOU का ऐक्शन, सीवान नगर परिषद के अफसर के 3 ठिकानों पर रेड

अनुभूति श्रीवास्तव पर अगस्त 2021 में भी विशेष निगरानी इकाई ने भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाWed, 20 Aug 2025 11:35 AM
बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने सीवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के तीन ठिकानों पर आय से अधिक मामले में छापेमारी शुरू की है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी के लखनऊ के गोमतीनगर, रुपसपुर पटना के अर्पणा मेंशन और सीवान नगर परिषद स्थित ठिकानों पर जांच हो रही है। ईओयू से मिली जानकारी के मुताबिक अनुभूति श्रीवास्तव पर वैध आय से 79 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का आरोप है।

अनुभूति पर अगस्त 2021 में भी विशेष निगरानी इकाई ने भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। निलंबन मुक्त होने के बाद हाल ही में उनकी नगर परिषद सीवान में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर तैनाती हुई थी।