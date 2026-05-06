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बिहार में भ्रष्ट रजिस्ट्रार पर EOU का शिकंजा, पटना-छपरा और सुपौल समेत 4 ठिकानों पर रेड

May 06, 2026 10:30 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नवीन कुमार, सुपौल
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यह भी बताया जा रहा है कि ईओयू ने सत्यापन के क्रम में जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के पास कुल 1,10,64,000 रूपये आय से अधिक सम्पति अर्जन करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया है।

बिहार में भ्रष्ट रजिस्ट्रार पर EOU का शिकंजा, पटना-छपरा और सुपौल समेत 4 ठिकानों पर रेड

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या-06/26, दिनांक 05 मई 2026 को दर्ज करते हुए बुधवार को उनके चार अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई। बिहार पुलिस मुख्यालय (आर्थिक अपराध प्रभाग) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विश्वस्त स्रोतों से प्राप्त सूचना के सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अमरेंद्र कुमार ने 1 करोड़ 10 लाख 64 हजार रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी ज्ञात आय से करीब 65.08 प्रतिशत अधिक है।

मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद निगरानी के विशेष न्यायालय, पटना से तलाशी वारंट प्राप्त कर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। बुधवार सुबह टीमों ने पटना के आशियाना दीघा रोड स्थित राज अपार्टमेंट के फ्लैट, सारण (छपरा) स्थित पैतृक आवास और सुपौल में स्थित कार्यालय व किराये के मकान सहित कुल चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया।

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तलाशी के दौरान दस्तावेजों और संपत्तियों की गहन जांच की जा रही है। ईओयू अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। इस कार्रवाई से विभागीय हलकों में हड़कंप मच गया है। यह भी बताया जा रहा है कि ईओयू ने सत्यापन के क्रम में जिला अवर निबंधक के पास कुल 1,10,64,000 रूपये आय से अधिक सम्पति अर्जन करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया है।

बीडीओ के घर छापेमारी

इधर छपरा जिले के मढ़ौरा के गौरा थाना क्षेत्र के मसाहा-जवईनिया गांव में बुधवार की सुबह आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने रिटायर्ड बीडीओ के घर भी छापेमारी की है। घर की तलाशी लगातार जारी है। ईओयू की टीम कागजातों की भी छानबीन कर रही है। छापेमारी में सहयोग के लिए स्थानीय पुलिस भी मौके पर है मौजूद। कार्रवाई में शामिल अधिकारी मीडिया को किसी भी तरह की जानकारी देने से परहेज कर रहे हैं। इस रेड को लेकर इलाके में सनसनी मची है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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