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बिहार में शिक्षा विभाग की भ्रष्ट DEO रूबी कुमारी के ठिकानों पर रेड, EOU आय से अधिक संपत्ति का सबूत तलाश रही

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, शैलेश ओझा, संवाददाता, किशनगंज
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ईओयू की स्पेशल टीम मंगलवार की सुबह ही किशनगंज पहुंची थी। टीम ने यहां सर्व शिक्षा अभियान की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। इस रेड से सनसनी फैल गई।

Kishanganj EOU Raid
किशनगंज में शिक्षा विभाग की डीईओ के ठिकानों पर रेड पड़ी है।

रिपोर्ट: शैलेश ओझा, संवाददाता, किशनगंज। बिहार में एक और भ्रष्ट अफसर पर आर्थिक अपराध ईकाई की टीम ने शिकंजा कसा है। इस बार EOU के निशाने पर शिक्षा विभाग की डीईओ हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मंगलवार सुबह सर्व शिक्षा अभियान की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। किशनगंज जिले में इओयू की इस अचानक कार्रवाई से शिक्षा विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, ईओयू की स्पेशल टीम मंगलवार की सुबह ही किशनगंज पहुंची थी। टीम ने सुबह करीब 7:00 बजे एक साथ डीपीओ के दो ठिकानों पर दबिश दी। ईओयू की टीम रूईधासा स्थित सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय और लाइन मोहल्ला स्थित डीपीओ रूबी कुमारी के किराए के मकान में एक साथ छापेमारी कर रही है। दोनों ही स्थानों पर ईओयू के अधिकारी संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजातों की गहन जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

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​यह पूरी कार्रवाई ईओयू के पुलिस उपाधीक्षक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में की जा रही है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने और किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए दोनों स्थानों (कार्यालय एवं किराए के आवास) के बाहर सदर थाना की पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्य द्वारों को सील कर किसी भी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। डीपीओ रूबी कुमारी पर अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक बेनामी संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप हैं।

ईओयू को गुप्त सूचना और प्राथमिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं के साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल कार्यालय और आवास के भीतर फाइलों, बैंक खातों, अचल संपत्ति के दस्तावेजों और लॉकर आदि की तलाशी जारी है। छापेमारी खत्म होने के बाद ही कुल बरामदगी और अनुपातहीन संपत्ति का आधिकारिक खुलासा हो सकेगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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