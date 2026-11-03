बिहार में शिक्षा विभाग की भ्रष्ट DEO रूबी कुमारी के ठिकानों पर रेड, EOU आय से अधिक संपत्ति का सबूत तलाश रही
ईओयू की स्पेशल टीम मंगलवार की सुबह ही किशनगंज पहुंची थी। टीम ने यहां सर्व शिक्षा अभियान की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। इस रेड से सनसनी फैल गई।
रिपोर्ट: शैलेश ओझा, संवाददाता, किशनगंज। बिहार में एक और भ्रष्ट अफसर पर आर्थिक अपराध ईकाई की टीम ने शिकंजा कसा है। इस बार EOU के निशाने पर शिक्षा विभाग की डीईओ हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मंगलवार सुबह सर्व शिक्षा अभियान की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। किशनगंज जिले में इओयू की इस अचानक कार्रवाई से शिक्षा विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, ईओयू की स्पेशल टीम मंगलवार की सुबह ही किशनगंज पहुंची थी। टीम ने सुबह करीब 7:00 बजे एक साथ डीपीओ के दो ठिकानों पर दबिश दी। ईओयू की टीम रूईधासा स्थित सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय और लाइन मोहल्ला स्थित डीपीओ रूबी कुमारी के किराए के मकान में एक साथ छापेमारी कर रही है। दोनों ही स्थानों पर ईओयू के अधिकारी संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजातों की गहन जांच-पड़ताल कर रहे हैं।
यह पूरी कार्रवाई ईओयू के पुलिस उपाधीक्षक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में की जा रही है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने और किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए दोनों स्थानों (कार्यालय एवं किराए के आवास) के बाहर सदर थाना की पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्य द्वारों को सील कर किसी भी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। डीपीओ रूबी कुमारी पर अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक बेनामी संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप हैं।
ईओयू को गुप्त सूचना और प्राथमिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं के साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल कार्यालय और आवास के भीतर फाइलों, बैंक खातों, अचल संपत्ति के दस्तावेजों और लॉकर आदि की तलाशी जारी है। छापेमारी खत्म होने के बाद ही कुल बरामदगी और अनुपातहीन संपत्ति का आधिकारिक खुलासा हो सकेगा।