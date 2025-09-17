बिहार में विधायकों की खरीद-बिक्री पर BJP विधायक भगीरथी देवी से पूछताछ, EOU ने दागे सवाल

फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में ईओयू ने रामनगर से भाजपा विधायक भागीरथी देवी से पूछताछ की है। विधायक को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईओयू सूत्रों के मुताबिक, करीब तीन घंटे चली पूछताछ में भाजपा विधायक से विश्वास मत प्रस्ताव के दिन उनकी उपस्थिति को लेकर कई सवाल पूछे गए। उनके दिये बयान को दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भागीरथी देवी ने विश्वास प्रस्ताव से जुड़े मामले में ईओयू को कई अहम जानकारियां दी हैं।