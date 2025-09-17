eou question to bjp mla Bhagirathi devi in horse trading case during nitish government बिहार में विधायकों की खरीद-बिक्री पर BJP विधायक भगीरथी देवी से पूछताछ, EOU ने दागे सवाल, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में विधायकों की खरीद-बिक्री पर BJP विधायक भगीरथी देवी से पूछताछ, EOU ने दागे सवाल

इस मामले में बुधवार को सुरसंड से जदयू विधायक दिलीप राय से पूछताछ हो सकती है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक पूर्व मंत्री बीमा भारती, विधायक डॉ. संजीव, मिश्रीलाल यादव, राजद से जुड़े वैशाली के ई.सुनील समेत विधायकों के कई बॉडीगार्ड, ड्राइवर और अन्य करीबियों से पूछताछ की जा चुकी है।

Wed, 17 Sep 2025
फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में ईओयू ने रामनगर से भाजपा विधायक भागीरथी देवी से पूछताछ की है। विधायक को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईओयू सूत्रों के मुताबिक, करीब तीन घंटे चली पूछताछ में भाजपा विधायक से विश्वास मत प्रस्ताव के दिन उनकी उपस्थिति को लेकर कई सवाल पूछे गए। उनके दिये बयान को दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भागीरथी देवी ने विश्वास प्रस्ताव से जुड़े मामले में ईओयू को कई अहम जानकारियां दी हैं।

