चुनावी साल में सोशल मीडिया पर EOU की पेट्रोलिंग, 15 एफआईआर दर्ज; 432 पोस्ट रडार पर

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:15 AM
बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजनैतिक दल या उनके समर्थक अपना एजेंडा चलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमकर उपयोग कर रहे हैं। प्रचार प्रसार का भी सशक्त माध्यम सोशल मीडिया बन गया है। ऐसे में चुनावी साल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है ताकि कोई इस माध्यम का दुरुपयोग नहीं कर सके। विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट पर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट लगातार निगरानी रखते हुए कार्रवाई में जुटी है।

ईओयू से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले सात महीने (जनवरी से जुलाई तक) में करीब 432 आपत्तिजनक पोस्ट को चिह्नित करते हुए कार्रवाई शुरू की गयी है। इनमें से 15 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है, जबकि 115 विवादित, भ्रामक, आपत्तिजनक पोस्ट व फर्जी प्रोफाइल को संबंधित सोशल मीडिया हैंडल प्रबंधन के सहयोग से टेकडाउन (हटाया) कराया गया है। ऐसे करीब 288 मामलों की संबंधित जिला साइबर इकाइयां जांच कर रही है।

ईओयू के मुताबिक साइबर प्रशाखा की पेट्रोलिंग यूनिट फेसबुक, ट्वीटर सहित कई सोशल मीडिया हैंडलों पर लगातार निगरानी रख रही है। साथ ही साइबर थानों व अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों की भी जांच की जा रही है। जिन सोशल मीडिया पोस्ट को विवादित व आपत्तिजनक श्रेणी में रखा गया है, उनमें अधिकांश धार्मिक, सांप्रदायिक व निजी टिप्पणियों से जुड़े मामले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर चरित्र हनन किए जाने संबंधित शिकायतें भी मिली हैं। ऐसे मामलों में तत्काल यूजर की पहचान कर उनके पोस्ट को टेकडाउन कराने की कार्रवाई हो रही है।

जुलाई माह तक हुई कार्रवाई

ठगी की ऑनलाइन शिकायत 46022

साइबर ठगी की राशि 250 करोड़

राशि होल्ड की गयी 57.52 करोड़

रिफंड कराई गयी राशि 4.51 करोड़

साइबर मामलों का निष्पादन 1335

साइबर अभियुक्त गिरफ्तार 145

मोबाइल नंबर कराये ब्लॉक 5131

आईएमईआई कराये ब्लॉक 3960

