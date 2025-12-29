साइबर ठगों के लिए EOU की नई इंटेलिजेंस यूनिट; बिहार में इस साल 1 लाख ज्यादा शिकायतें

संक्षेप: यह टीम संदिग्ध मोबाइल नंबर, वेबसाइट, यूआरएल आदि को ट्रैक करते हुए साइबर अपराध के मूल स्रोत तक पहुंचते हुए साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। टीम ने दूरसंचार कंपनियों के सहयोग से अब तक साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे करीब 9300 मोबाइल नंबर और लगभग 4000 आईएमईआई नंबर को ब्लॉक कराया है।

बिहार में बढ़ रहे साइबर अपराध की जड़ों पर चोट करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने अलग इंटेलिजेंस यूनिट (आसूचना इकाई) गठित की है। केसों के अनुसंधान से अलग इस यूनिट पर साइबर अपराध व अपराधियों से जुड़ी खुफिया सूचनाएं जुटाने व उसके हिसाब से कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मिली है। यूनिट ने कम समय में राज्य में साइबर अपराध के पैटर्न का अध्ययन करते हुए अलग-अलग प्रकृति के कई साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है।

मोबाइल-वेबसाइट की ट्रैकिंग से पहुंच रहे अपराधियों तक पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह टीम संदिग्ध मोबाइल नंबर, वेबसाइट, यूआरएल आदि को ट्रैक करते हुए साइबर अपराध के मूल स्रोत तक पहुंचते हुए साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। टीम ने दूरसंचार कंपनियों के सहयोग से अब तक साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे करीब 9300 मोबाइल नंबर और लगभग 4000 आईएमईआई नंबर को ब्लॉक कराया है। इंटेलिजेंस टीम की मदद से अंतरराष्ट्रीय कॉल को स्थानीय कॉल में बदल कर साइबर अपराध करने का सिम बॉक्स मामला व फर्जी वेबसाइट बना आम नागरिकों के डेटा की चोरी सहित कई मामलों का खुलासा किया गया।

प्रतिबिंब पोर्टल से साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में ईओयू की आसूचना इकाई को प्रतिबिंब पोर्टल से भी मदद मिल रही है। यह पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालय के आई4सी के सहयोग से लॉन्च जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है। प्रतिबिंब साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन शिकायत के आधार पर पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराधियों की पहचान और उनको ट्रैक करने में मदद करती है।

इसके सहयोग व मोबाइल नंबरों के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर टीम ने ‘साइबर प्रहार’ के तहत विशेष अभियान भी चलाया। इस अभियान के दौरान 171 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी। ईओयू की मुख्यालय टीम ने इस साल राज्य के साइबर थानों में करीब 5600 से अधिक कांड भेजे हैं। इनमें संलिप्त एक हजार से अधिक साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी है।

इस साल मिली साइबर ठगी की 1.10 लाख शिकायतें बिहार पुलिस के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर इस साल बिहार में साइबर अपराध से जुड़े 24.38 लाख कॉल आयी। इनमें साइबर ठगी की 1.10 लाख शिकायतें थीं। इनके अलावा सोशल मीडिया व अन्य साइबर अपराध से संबंधित 24.10 हजर ऑनलाइन शिकायत पर भी संज्ञान लिया गया।