Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsEOU make separate intelligence unit to caught cyber frauds in bihar
साइबर ठगों के लिए EOU की नई इंटेलिजेंस यूनिट; बिहार में इस साल 1 लाख ज्यादा शिकायतें

साइबर ठगों के लिए EOU की नई इंटेलिजेंस यूनिट; बिहार में इस साल 1 लाख ज्यादा शिकायतें

संक्षेप:

यह टीम संदिग्ध मोबाइल नंबर, वेबसाइट, यूआरएल आदि को ट्रैक करते हुए साइबर अपराध के मूल स्रोत तक पहुंचते हुए साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। टीम ने दूरसंचार कंपनियों के सहयोग से अब तक साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे करीब 9300 मोबाइल नंबर और लगभग 4000 आईएमईआई नंबर को ब्लॉक कराया है।

Dec 29, 2025 07:12 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में बढ़ रहे साइबर अपराध की जड़ों पर चोट करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने अलग इंटेलिजेंस यूनिट (आसूचना इकाई) गठित की है। केसों के अनुसंधान से अलग इस यूनिट पर साइबर अपराध व अपराधियों से जुड़ी खुफिया सूचनाएं जुटाने व उसके हिसाब से कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मिली है। यूनिट ने कम समय में राज्य में साइबर अपराध के पैटर्न का अध्ययन करते हुए अलग-अलग प्रकृति के कई साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मोबाइल-वेबसाइट की ट्रैकिंग से पहुंच रहे अपराधियों तक

पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह टीम संदिग्ध मोबाइल नंबर, वेबसाइट, यूआरएल आदि को ट्रैक करते हुए साइबर अपराध के मूल स्रोत तक पहुंचते हुए साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। टीम ने दूरसंचार कंपनियों के सहयोग से अब तक साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे करीब 9300 मोबाइल नंबर और लगभग 4000 आईएमईआई नंबर को ब्लॉक कराया है। इंटेलिजेंस टीम की मदद से अंतरराष्ट्रीय कॉल को स्थानीय कॉल में बदल कर साइबर अपराध करने का सिम बॉक्स मामला व फर्जी वेबसाइट बना आम नागरिकों के डेटा की चोरी सहित कई मामलों का खुलासा किया गया।

ये भी पढ़ें:बिहार के उत्तर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, दक्षिण में भी हालत खराब;मौसम का हाल

प्रतिबिंब पोर्टल से साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई

साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में ईओयू की आसूचना इकाई को प्रतिबिंब पोर्टल से भी मदद मिल रही है। यह पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालय के आई4सी के सहयोग से लॉन्च जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है। प्रतिबिंब साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन शिकायत के आधार पर पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराधियों की पहचान और उनको ट्रैक करने में मदद करती है।

इसके सहयोग व मोबाइल नंबरों के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर टीम ने ‘साइबर प्रहार’ के तहत विशेष अभियान भी चलाया। इस अभियान के दौरान 171 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी। ईओयू की मुख्यालय टीम ने इस साल राज्य के साइबर थानों में करीब 5600 से अधिक कांड भेजे हैं। इनमें संलिप्त एक हजार से अधिक साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी है।

इस साल मिली साइबर ठगी की 1.10 लाख शिकायतें

बिहार पुलिस के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर इस साल बिहार में साइबर अपराध से जुड़े 24.38 लाख कॉल आयी। इनमें साइबर ठगी की 1.10 लाख शिकायतें थीं। इनके अलावा सोशल मीडिया व अन्य साइबर अपराध से संबंधित 24.10 हजर ऑनलाइन शिकायत पर भी संज्ञान लिया गया।

साइबर ठगी से जुड़ीं शिकायतों के मामले में करीब 500 करोड़ रुपये की ठगी की राशि का आकलन किया गया है। इनमें से 106.30 करोड़ की राशि संबंधित संदिग्ध खातों में ही होल्ड करा लिया गया। हालांकि तकनीकी कारणों से संबंधित थानों द्वारा अब तक इस साल कुल 7.36 करोड़ रुपये की राशि ही संबंधित पीड़ितों को वापस कराई जा सकी है।

ये भी पढ़ें:बिहार में ट्रेन हादसा; 14 ट्रेनें रद्द और 64 के मार्ग बदले, देख लें पूरी लिस्ट
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News In Hindi Cyber Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।