भ्रष्ट इंजीनियर गोपाल को नोटिस देगी ईओयू, करोड़ों कैश देकर अर्जित संपत्ति का लेगी हिसाब

ईओयू सूत्रों के मुताबिक, गोपाल कुमार ने संपत्ति खरीद को लेकर करोड़ों रुपये का नकद भुगतान किया। दानापुर बाजार समिति के पास खरीदी गयी 1.25 कट्ठे के आवासीय भूखंड और दानापुर के लक्ष्मी कॉटैज में फोर बीएचके फ्लैट के लिए कुल 1.73 करोड़ रुपये का नकद भुगतान हुआ है।

जमुई के झाझा में तैनात ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत धनकुबेर कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के ठिकानों से उनके द्वारा कई अन्य संपत्तियां खरीदने के प्रमाण मिले हैं। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी में उनके पटना स्थित कंकड़बाग स्थित इंदिरा नगर और मजिस्ट्रेट कॉलोनी के फ्लैट से कई प्लॉट से संबंधित एग्रीमेंट और सेल डीड कागजात बरामद हुए हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा, करीब 47 लाख रुपये मूल्य के आभूषण खरीदे जाने से संबंधित कई आभूषण प्रतिष्ठानों की मिली रसीद की भी जांच की जायेगी। गोपाल कुमार ने कैश देकर करोड़ों की संपत्ति बनाई। ईओयू अब उनका हिसाब लेगी कि कैश आमदनी का श्रोत क्या है।

नकद भुगतान के स्रोत को लेकर पूछताछ की तैयारी ईओयू सूत्रों के मुताबिक, कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार ने अपने कार्यकाल में संपत्ति खरीद को लेकर करोड़ों रुपये का नकद भुगतान किया है। दानापुर बाजार समिति के पास खरीदी गयी 1.25 कट्ठे के आवासीय भूखंड और दानापुर के लक्ष्मी कॉटैज में फोर बीएचके फ्लैट के लिए कुल 1.73 करोड़ रुपये का नकद भुगतान हुआ है, जिसका प्रमाण ईओयू को मिला है। इसको देखते हुए कार्यपालक अभियंता को बुला कर उनसे नकद आय का स्रोत पूछा जाएगा। इसके लिए उनको बकायदा कानूनी नोटिस भेजा जाएगा।

क्रेटा वाहन के कागज पर अभियंता का मोबाइल नंबर कार्यपालक अभियंता के जमुई अवस्थित किराये के आवास से करीब 19 लाख रुपये में खरीदी गयी हुंडई क्रेटा मिली है। यह गाड़ी किसी सुरेंद्र प्रसाद के नाम पर है, लेकिन इसके खरीद दस्तावेज में अभियंता का मोबाइल नंबर दर्ज है। ऐसे में पूरी आशंका है कि काली कमाई से बेनामी वाहन की खरीद की गयी। इसको स्पष्ट करने के लिए ईओयू वाहन मालिक सुरेंद्र प्रसाद को भी नोटिस देकर ईओयू पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाएगी।