भ्रष्ट इंजीनियर गोपाल को नोटिस देगी ईओयू, करोड़ों कैश देकर अर्जित संपत्ति का लेगी हिसाब
ईओयू सूत्रों के मुताबिक, गोपाल कुमार ने संपत्ति खरीद को लेकर करोड़ों रुपये का नकद भुगतान किया। दानापुर बाजार समिति के पास खरीदी गयी 1.25 कट्ठे के आवासीय भूखंड और दानापुर के लक्ष्मी कॉटैज में फोर बीएचके फ्लैट के लिए कुल 1.73 करोड़ रुपये का नकद भुगतान हुआ है।
जमुई के झाझा में तैनात ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत धनकुबेर कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के ठिकानों से उनके द्वारा कई अन्य संपत्तियां खरीदने के प्रमाण मिले हैं। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी में उनके पटना स्थित कंकड़बाग स्थित इंदिरा नगर और मजिस्ट्रेट कॉलोनी के फ्लैट से कई प्लॉट से संबंधित एग्रीमेंट और सेल डीड कागजात बरामद हुए हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा, करीब 47 लाख रुपये मूल्य के आभूषण खरीदे जाने से संबंधित कई आभूषण प्रतिष्ठानों की मिली रसीद की भी जांच की जायेगी। गोपाल कुमार ने कैश देकर करोड़ों की संपत्ति बनाई। ईओयू अब उनका हिसाब लेगी कि कैश आमदनी का श्रोत क्या है।
नकद भुगतान के स्रोत को लेकर पूछताछ की तैयारी
ईओयू सूत्रों के मुताबिक, कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार ने अपने कार्यकाल में संपत्ति खरीद को लेकर करोड़ों रुपये का नकद भुगतान किया है। दानापुर बाजार समिति के पास खरीदी गयी 1.25 कट्ठे के आवासीय भूखंड और दानापुर के लक्ष्मी कॉटैज में फोर बीएचके फ्लैट के लिए कुल 1.73 करोड़ रुपये का नकद भुगतान हुआ है, जिसका प्रमाण ईओयू को मिला है। इसको देखते हुए कार्यपालक अभियंता को बुला कर उनसे नकद आय का स्रोत पूछा जाएगा। इसके लिए उनको बकायदा कानूनी नोटिस भेजा जाएगा।
क्रेटा वाहन के कागज पर अभियंता का मोबाइल नंबर
कार्यपालक अभियंता के जमुई अवस्थित किराये के आवास से करीब 19 लाख रुपये में खरीदी गयी हुंडई क्रेटा मिली है। यह गाड़ी किसी सुरेंद्र प्रसाद के नाम पर है, लेकिन इसके खरीद दस्तावेज में अभियंता का मोबाइल नंबर दर्ज है। ऐसे में पूरी आशंका है कि काली कमाई से बेनामी वाहन की खरीद की गयी। इसको स्पष्ट करने के लिए ईओयू वाहन मालिक सुरेंद्र प्रसाद को भी नोटिस देकर ईओयू पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाएगी।
पूछे जाने वाले सवालों की सूची हो रही तैयार
ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार की अन्य संपत्तियों की जानकारी लेने के लिए उनके पदस्थापन वाले जिलों में भी जांच होगी। अक्तूबर 2008 में सहायक अभियंता के रूप में विभाग देने के बाद उनकी तैनाती मधेपुरा, मोतिहारी, भोजपुर, बक्सर, सारण आदि जिलों में रही है। इसके साथ ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम कार्यपालक अभियंता से पूछे जाने वाले सवालों की सूची भी तैयार कर रही है। गोपाल कुमार पर करीब दो करोड़ रुपये आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। यह उनकी कुल आय से 81.5 फीसदी अधिक है। हालांकि, छापेमारी के बाद उनकी आय से अधिक संपत्ति में दर्ज कांड से काफी अधिक मिली है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें