10 प्लॉट, लाखों नगद और गहने; बिहार की भ्रष्ट डीपीओ रूबी कुमारी धनकुबेर निकली; EOU को क्या-क्या मिला

शिक्षा विभाग की डीपीओ रूबी कुमारी और उनके पति पर ईओयू का शिकंजा कस चुका है। ईओयू की टीम ने उनके किशनगंज एवं कटिहार स्थित ठिकानों को खंगाला है। इस दौरान करीब तीन करोड़ रुपये मूल्य के 10 भूखंड, 2.84 लाख रुपये नकद और छह लाख रुपये के आभूषण के दस्तावेज बरामद हुए हैं।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में किशनगंज की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार के चार ठिकानों पर छापेमारी की। मंगलवार की सुबह ईओयू की टीम ने उनके किशनगंज एवं कटिहार स्थित ठिकानों को खंगाला। इस दौरान करीब तीन करोड़ रुपये मूल्य के 10 भूखंड, 2.84 लाख रुपये नकद और छह लाख रुपये के आभूषण के दस्तावेज बरामद हुए हैं।

कटिहार के पॉश कॉलोनी में 8 डिसमिल जमीन में पांच मंजिला मकान मिला है। इसमें करोड़ों रुपये खर्च कर साज-सज्जा का काम चल रहा है। एक बेनामी स्कॉर्पियो भी मिली है। ईओयू ने बताया कि आगे के अनुसंधान के क्रम में इस मकान का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके पूर्व ईओयू ने आर्थिक अपराध थाना में कांड संख्या-31/26 दर्ज कर पटना स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय से तलाशी के लिए मंजूरी ली।

रूबी कुमारी और पति गौरव कुमार पर आपराधिक षडयंत्र कर कुल 2 करोड़ 54 लाख 84 हजार रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया, जो उनके ज्ञात आय से करीब 87.49 फीसदी अधिक है। रूबी 2018 में बिहार शिक्षा सेवा में शामिल हुईं। वहीं गौरव ने साल 2004 में रेलवे में लोको सहायक के रूप में योगदान किया। अभी वह कटिहार रेलवे स्टेशन पर कार्यरत है।

बता दें कि शिक्षा विभाग की कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी और उनके रेलकर्मी पति के किशनगंज और कटिहार स्थित चार ठिकानों पर मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम ने एक साथ छापेमारी की। टीम ने किशनगंज स्थित दो ठिकानों पर और कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में दो ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह करीब 8.30 बजे शुरू हुई तलाशी शाम 4.10 बजे तक चली। पूरी कार्रवाई के लिए पांच टीम गठित की गई थी।

आर्थिक अपराध प्रभाग के मुताबिक प्राथमिक अनुसंधान में पाया गया है कि रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार ने ज्ञात आय के वैध स्रोतों से दो करोड़ 45 लाख 84 हजार रुपये से अधिक की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है। यह संपत्ति उनकी वैध आय से 87.49 प्रतिशत अधिक है। किशनगंज में डीएसपी स्तर के दो अधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीमों ने मंगलवार की सुबह एक साथ छापेमारी शुरू की।

किशनगंज शहर के रूईधासा स्थित सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय परिसर में स्थित डीपीओ रूबी कुमारी के सरकारी कार्यालय व किशनगंज शहर के लाइन स्थित किराए के मकान में छापेमारी की गई। शुरुआती जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ दो नवंबर को मामला दर्ज किया गया है। उधर डीपीओ रूबी कुमारी के पति गौरव कुमार के कटिहार के मिरचाईबाड़ी स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में दो अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी ली गई।

छापेमारी के दौरान दोनों ठिकानों से करीब 2 लाख 80 हजार रुपये नकद और लगभग 220 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए। ईओयू के डीएसपी जानीफुद्दीन ने बताया कि ईओयू में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में डीपीओ रूबी कुमारी और उनके पति पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थीं। किशनगंज में दो स्थानों में छापेमारी की गई। संपत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

अलमीरा का ताला तुड़वाने के लिए बुलाना पड़ा मजदूर शिक्षा विभाग की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। अभियान के दौरान कटिहार में जब अलमारी में रखे सामान तक पहुंचने की जरूरत पड़ी तो उसका ताला तुड़वाने के लिए बाहर से एक मजदूर को बुलाना पड़ा। वहीं, बरामद सोने और अन्य धातुओं के आभूषणों का मूल्यांकन कराने के लिए मिर्चाईबाड़ी से ज्वेलर्स को बुलाया गया था। दोनों ने छापेमारी दल को आवश्यक सहयोग किया। कार्रवाई के दौरान मिले जेवरात, नकदी, जमीन के दस्तावेज और बैंक खातों से जुड़े कागजातों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है।