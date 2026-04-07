गर्लफ्रेंडों के लिए जमीन कैसे खरीदी, माफियाओं से संबंध कैसे हैं; SDPO गौतम से ईओयू ने पूछे कई सवाल
पूछताछ के दौरान ईओयू ने किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ की पूर्णिया, पटना के अलावा दिल्ली एनसीआर, पश्चिम बंगाल और नेपाल में मिली संपत्तियों को लेकर उनसे पूछताछ की। इन भूखंडों की खरीद कब हुई और उसके लिए पैसे की व्यवस्था किस तरह की?
आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार से करोड़ों की संपत्तियों का स्रोत पूछा है। इकाई ने सवाल पूछा कि उनके स्वयं, पत्नी, परिजनों और महिला मित्रों के नाम पर मिले ढाई दर्जन से अधिक भूखंडों की खरीद कैसे की, इतने पैसे कहां से आए। सोमवार को ईओयू की नोटिस पर किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय में उपस्थित हुए थे। यहां पर उनसे करीब पांच घंटे तक सघन पूछताछ हुई।
ईओयू ने बयान जारी कर कहा है कि गौतम कुमार से पूछताछ के दौरान कुछ जानकारियां मिली हैं, जिनका सत्यापन किया जाएगा। कांड के अनुसंधान में जुटी टीम से मिली जानकारियों के आधार पर गौतम कुमार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए उनको ईओयू की तरफ से नोटिस जारी की जाएगी।
बार-बार अपनी खराब तबीयत का भी हवाला दिया
पूछताछ के दौरान ईओयू ने किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ की पूर्णिया, पटना के अलावा दिल्ली एनसीआर, पश्चिम बंगाल और नेपाल में मिली संपत्तियों को लेकर उनसे पूछताछ की। इन भूखंडों की खरीद कब हुई और उसके लिए पैसे की व्यवस्था किस तरह की? थार और क्रेटा जैसी तीन महंगी गाड़ियां, लाखों रुपये के स्वर्णाभूषण और कीमती घड़ियों की खरीद के स्रोत को लेकर भी पूछताछ हुई।
हालांकि, एसडीपीओ कई सवालों के सतही जवाब दिये तो कई सवाल टाल गए। उन्होंने बार-बार अपनी खराब तबीयत का भी हवाला दिया। मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय में सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार को पेशी होगी। इकाई ने 31 मार्च को छापेमारी के दौरान ही उनको पूछताछ के लिए मंगलवार को ईओयू कार्यालय में हाजिर होने की नोटिस दी थी।
सवाल, अधिकतर पदस्थापन सीमाई जिलों में ही कैसे मिला
एसडीपीओ के माफियाओं से संबंधों को लेकर भी पूछताछ हुई। उनसे जानने का प्रयास किया गया कि लगभग 34 वर्षों के सेवाकाल में उनकी अधिकतर पोस्टिंग सीमाई जिलों में ही कैसे रही? क्या इसके लिए उन्होंने सफेदपोशों का सहारा लिया। उनकी काली कमाई का निवेश किन-किन जगहों पर है और उनमें किनकी सहभागिता है। ईओयू के मुताबिक एसडीपीओ के बयानों का पुन: सत्यापन कराते हुए उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।