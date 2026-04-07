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गर्लफ्रेंडों के लिए जमीन कैसे खरीदी, माफियाओं से संबंध कैसे हैं; SDPO गौतम से ईओयू ने पूछे कई सवाल

Apr 07, 2026 05:55 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पूछताछ के दौरान ईओयू ने किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ की पूर्णिया, पटना के अलावा दिल्ली एनसीआर, पश्चिम बंगाल और नेपाल में मिली संपत्तियों को लेकर उनसे पूछताछ की। इन भूखंडों की खरीद कब हुई और उसके लिए पैसे की व्यवस्था किस तरह की?

गर्लफ्रेंडों के लिए जमीन कैसे खरीदी, माफियाओं से संबंध कैसे हैं; SDPO गौतम से ईओयू ने पूछे कई सवाल

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार से करोड़ों की संपत्तियों का स्रोत पूछा है। इकाई ने सवाल पूछा कि उनके स्वयं, पत्नी, परिजनों और महिला मित्रों के नाम पर मिले ढाई दर्जन से अधिक भूखंडों की खरीद कैसे की, इतने पैसे कहां से आए। सोमवार को ईओयू की नोटिस पर किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय में उपस्थित हुए थे। यहां पर उनसे करीब पांच घंटे तक सघन पूछताछ हुई।

ईओयू ने बयान जारी कर कहा है कि गौतम कुमार से पूछताछ के दौरान कुछ जानकारियां मिली हैं, जिनका सत्यापन किया जाएगा। कांड के अनुसंधान में जुटी टीम से मिली जानकारियों के आधार पर गौतम कुमार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए उनको ईओयू की तरफ से नोटिस जारी की जाएगी।

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बार-बार अपनी खराब तबीयत का भी हवाला दिया

पूछताछ के दौरान ईओयू ने किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ की पूर्णिया, पटना के अलावा दिल्ली एनसीआर, पश्चिम बंगाल और नेपाल में मिली संपत्तियों को लेकर उनसे पूछताछ की। इन भूखंडों की खरीद कब हुई और उसके लिए पैसे की व्यवस्था किस तरह की? थार और क्रेटा जैसी तीन महंगी गाड़ियां, लाखों रुपये के स्वर्णाभूषण और कीमती घड़ियों की खरीद के स्रोत को लेकर भी पूछताछ हुई।

हालांकि, एसडीपीओ कई सवालों के सतही जवाब दिये तो कई सवाल टाल गए। उन्होंने बार-बार अपनी खराब तबीयत का भी हवाला दिया। मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय में सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार को पेशी होगी। इकाई ने 31 मार्च को छापेमारी के दौरान ही उनको पूछताछ के लिए मंगलवार को ईओयू कार्यालय में हाजिर होने की नोटिस दी थी।

सवाल, अधिकतर पदस्थापन सीमाई जिलों में ही कैसे मिला

एसडीपीओ के माफियाओं से संबंधों को लेकर भी पूछताछ हुई। उनसे जानने का प्रयास किया गया कि लगभग 34 वर्षों के सेवाकाल में उनकी अधिकतर पोस्टिंग सीमाई जिलों में ही कैसे रही? क्या इसके लिए उन्होंने सफेदपोशों का सहारा लिया। उनकी काली कमाई का निवेश किन-किन जगहों पर है और उनमें किनकी सहभागिता है। ईओयू के मुताबिक एसडीपीओ के बयानों का पुन: सत्यापन कराते हुए उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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