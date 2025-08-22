EOU action against corrupt engineer 35 lakhs recovered from house wife burnt 20 lakhs land papers worth crores Patna भ्रष्ट इंजीनियर पर EOU का एक्शन, घर से 35 लाख मिले; पत्नी ने 20 लाख जला दिए, करोड़ों की जमीन के पेपर जब्त, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsEOU action against corrupt engineer 35 lakhs recovered from house wife burnt 20 lakhs land papers worth crores Patna

भ्रष्ट इंजीनियर पर EOU का एक्शन, घर से 35 लाख मिले; पत्नी ने 20 लाख जला दिए, करोड़ों की जमीन के पेपर जब्त

छापेमारी टीम के काम में बाधा डालकर इंजीनियर की पत्नी ने करीब 20 लाख के नोट जला दिए थे। ईओयू ने विनोद कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:20 PM
share Share
Follow Us on
भ्रष्ट इंजीनियर पर EOU का एक्शन, घर से 35 लाख मिले; पत्नी ने 20 लाख जला दिए, करोड़ों की जमीन के पेपर जब्त

आर्थिक अपराध इकाई ने घूसखोर इंजीनियर विनोद कुमार राय पर बड़ी कार्रवाई की है। इंजीनियर के घर से करीब 35 लाख नगद के साथ करोड़ों की जमीन और निवेश के कागजात के साथ लगभग 20 लाख के अधजले नोट बरामद किए गये हैं। छापेमारी टीम के काम में बाधा डालकर इंजीनियर की पत्नी ने करीब 20 लाख के नोट जला दिए थे। ईओयू ने विनोद कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। विनोद कुमार सीतामढ़ी डिवीजन में ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिनटेन्डिंग इंजीनयर के पद पर तैनात हैं और मधुबनी डिवीजन का भी प्रभार है।

ईओयू को सूचना मिली थी कि विनोद राय के पटना के भूतनाथ रोड स्थित घर पर करोड़ों रुपए डंप हैं। सूचना पर छापेमारी टीम गुरुवार देर रात विनोद राय के घर पर पहुंची। लेकिन पत्नी ने गेट नहीं खोला और शोर मचाने लगी। रात भर ईओयू इंतजार करती रही। सुबह करीब 5 बजे जब जलने की बू आने लगी तो जांच एजेंसी जबरन घर में दाखिल हुई। अंदर का नाजारा देख सभी दंग रह गए। घर में नोटों को जलाकर नाली में बहाया जा रहा था।

ये भी पढ़ें:एसएफसी के अकाउंटेंट के पास आय से 202 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति, ईओयू की रेड

पुलिस की मदद से टीम ने करीब 35 लाख नगद जब्त कर लिए। तलाशी में करोड़ों के जमीन के कागजात, इनवेस्टमेंट और जेवर बरामद किए गए। इसके अलावे करीब 20 लाख नोट जलाए जाने की भी खबर है। भारी मात्रा में नोटों को जलाकर नाले में बहा दिया गया। नगर निगम की टीम नाले से जले नोटों के अवशेष की तलाश कर रही है। इंजीनियर और उसकी पत्नी ने बचने के लिए नोट जलाने की बात स्वीकार किया है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव से पहले विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में एक्टिव हुई ईओयू

कार्रवाई शुरू करने के लिए रात भर ईओयू की टीम को इंतजार करना पड़ा।माना जा रहा है कि कार्रवाई में और संपत्ति का खुलासा हो सकता है। एजेंसी को जानकारी मिली थी कि पद का दुरुपयोग कर विनोद कुमार राय ने करोड़ों की संपत्ति बनाई है।

ये भी पढ़ें:डिजिटल ठगों की खैर नहीं, एआई की मदद से ईओयू कसेगा शिंकजा; पटना में साइबर हैकथॉन
ये भी पढ़ें:संजीव मुखिया की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी, ED को प्रस्ताव भेजेगी ईओयू
ये भी पढ़ें:हसनैन खान ईओयू, अमित लोढ़ा SCRB के एडीजी बने; बिहार के 3 IPS का तबादला