भ्रष्ट इंजीनियर पर EOU का एक्शन, घर से 35 लाख मिले; पत्नी ने 20 लाख जला दिए, करोड़ों की जमीन के पेपर जब्त

आर्थिक अपराध इकाई ने घूसखोर इंजीनियर विनोद कुमार राय पर बड़ी कार्रवाई की है। इंजीनियर के घर से करीब 35 लाख नगद के साथ करोड़ों की जमीन और निवेश के कागजात के साथ लगभग 20 लाख के अधजले नोट बरामद किए गये हैं। छापेमारी टीम के काम में बाधा डालकर इंजीनियर की पत्नी ने करीब 20 लाख के नोट जला दिए थे। ईओयू ने विनोद कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। विनोद कुमार सीतामढ़ी डिवीजन में ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिनटेन्डिंग इंजीनयर के पद पर तैनात हैं और मधुबनी डिवीजन का भी प्रभार है।

ईओयू को सूचना मिली थी कि विनोद राय के पटना के भूतनाथ रोड स्थित घर पर करोड़ों रुपए डंप हैं। सूचना पर छापेमारी टीम गुरुवार देर रात विनोद राय के घर पर पहुंची। लेकिन पत्नी ने गेट नहीं खोला और शोर मचाने लगी। रात भर ईओयू इंतजार करती रही। सुबह करीब 5 बजे जब जलने की बू आने लगी तो जांच एजेंसी जबरन घर में दाखिल हुई। अंदर का नाजारा देख सभी दंग रह गए। घर में नोटों को जलाकर नाली में बहाया जा रहा था।

पुलिस की मदद से टीम ने करीब 35 लाख नगद जब्त कर लिए। तलाशी में करोड़ों के जमीन के कागजात, इनवेस्टमेंट और जेवर बरामद किए गए। इसके अलावे करीब 20 लाख नोट जलाए जाने की भी खबर है। भारी मात्रा में नोटों को जलाकर नाले में बहा दिया गया। नगर निगम की टीम नाले से जले नोटों के अवशेष की तलाश कर रही है। इंजीनियर और उसकी पत्नी ने बचने के लिए नोट जलाने की बात स्वीकार किया है।