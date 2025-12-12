Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsEOU action against corrupt bank official Bhavesh raids at six locations from Patna to Gopalganj
भ्रष्ट बैंक अधिकारी भावेश पर EOU का ऐक्शन; पटना से गोपालगंज तक 6 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापा

बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी पर ईओयू ने शिकंजा कस दिया है। अवैध कमाई के आरोप में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास अधिकारी भावेश कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापा मारा है।

Dec 12, 2025 12:35 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
EOU Raid: बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी पर ईओयू ने शिकंजा कस दिया है। अवैध कमाई के आरोप में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास अधिकारी भावेश कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापा मारा है। अधिकारी पर गलत कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। पटना और गोपालगंज में छह ठिकानों पर रेड चल रही है। आरोप के सत्यापन के बाद कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक पाटलिपुत्र सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के ठिकानों पर गुरुवार की सुबह ईओयू के अधिकारी पहुंचे। आरोपी के घर में घुसे और छापेमारी की कार्रवा शुरू कर दी। भावेश कुमार परर आय से 60.68 फीसदी अधिक संपत्ति बनाने का गंभीर आरोप है जो गलत तरीके अपना कर बनाई गई है। कार्रवाई एकसाथ पटना और गोपालगंज के 6 ठिकानों पर चल रही है। जहां से आय और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंक डिटेल और संदिग्ध लेन-देन के कागजात खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भावेश कुमार के ऑफिस और आवास से साथ कई संदिग्ध ठिकानों पर ईओयू ने धावा बोला है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि की है। इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या-43/2025 दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, सक्षम न्यायालय से तलाशी का आदेश प्राप्त कर इओयू ने शुक्रवार को भवेश कुमार सिंह के आवासीय एवं विभिन्न कार्यालयों पर क्रमशः (1). पुष्पक रेसिडेंसी अपार्टमेंट के फ्लैट नं0-203, रामजयपाल नगर, थाना-रूपसपुर पटना अवस्थित किराये का आवास (2). जकरियापुर मोहल्ला में कृष्णा निकेतन स्कूल के समीप गैस गोदाम गली, पहाड़ी पर जी+5 भवन थाना-अगमकुओं, पटना में (3) ग्राम-जलालपुर, पोस्ट-धर्मपरसा, थाना-माझागढ़, जिला-गोपालगंज स्थित पैतृक आवास (4). भावना पेट्रोलियम विशम्भरपुर, थाना-मांझागढ़, जिला-गोपालगंज का कार्यालय (5). जय माता दी राईस मिल, बेला बिहटा, जिला-पटना का कार्यालय एवं (6). पाटलिपुत्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, एस०पी० वर्मा रोड, पटना अवस्थित कार्यालय पर छापामारी एवं तलाशी की कार्रवाई प्रारंभ की है।

जानकारी के मुताबिक भावेश कुमार पटना के एक बड़े अपार्टमेंट में किराय पर रहते हैं पर उनका एक पांच मंजिला मकान भी है। ईओयू के अधिकारी सभी ठिकानों पर मौजूद हैं। गोपालगंज में उनका घर बताया जा रहा है जहां जांच टीम पहुंची है। छापेमारी में बड़ी संपत्ति के खुलासे का अनुमान लगाया जा रहा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
