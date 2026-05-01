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EO Murder: रामधनी का साला गिरफ्तार, कनबुच्चा पर पुलिस की नजर; कृष्ण भूषण हत्या में कई रडार पर

May 01, 2026 08:20 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, भागलपुर, प्रधान संवाददाता
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सुल्तानगंज इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया है जिसमें रामधनी यादव, उसके चालक दीपक और साला पिकू को नामजद किया गया है। हत्याकांड के 12 घंटे के अंदर रामधनी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया।

EO Murder: रामधनी का साला गिरफ्तार, कनबुच्चा पर पुलिस की नजर; कृष्ण भूषण हत्या में कई रडार पर

EO Murder: बिहार के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की चैंबर में घुसकर हत्या मामले में और नाम सामने आ सकते हैं। घटना को लेकर सुल्तानगंज इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया है जिसमें रामधनी यादव, उसके चालक दीपक और साला पिकू को नामजद किया गया है। हत्याकांड के 12 घंटे के अंदर रामधनी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दीपक और पिकू को कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

अपराधियों ने नगर परिषद के मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू को भी गोली मारी है जिनका पटना स्थित अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि मंगलवार को नप कार्यालय परिसर में हुई घटना के पीछे और लोग संलिप्त हो सकते हैं। पुलिस की जांच में उनका नाम सामने आने पर केस में उन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया जा सकता है।

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अस्पताल पहुंचे एसएसपी, तीन पदाधिकारियों को किया गया डिस्चार्ज

अपराधियों के साथ मुठभेड़ में जख्मी हुए पुलिस अधिकारियों से एसएसपी मायागंज अस्पताल में मिले। गुरुवार को तीनों पदाधिकारियों को डिस्चार्ज कर दिया गया।

कनबुच्चा पर पुलिस की नजर, गिरफ्तारी की होती रही चर्चा

सुल्तानगंज को अशांत करने में कुख्यात अपराधी कनबुच्चा का भी हाथ रहा है। कई गंभीर घटनाओं में वह आरोपी रहा है। इस बात की भी जानकारी मिली है कि मंगलवार और बुधवार को हुई घटना में कनबुच्चा एक पक्ष का सहयोगी रहा है। ऐसे में पुलिस की उसकी गतिविधि पर सख्त नजर है। पहले रामधनी के साथ रहने के बाद कनबुच्चा के उससे अलग होकर दूसरे गुट में शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में सुल्तानगंज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कनबुच्चा पर कार्रवाई भी जरूरी है। गुरुवार को कनबुच्चा के नाथनगर इलाके से गिरफ्तार होने की चर्चा होती रही। हालांकि उसकी गिरफ्तारी को लेकर किसी पुलिस अधिकारी ने पुष्टि नहीं की।

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मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे तीन पुलिस पदाधिकारी

बुधवार की अल सुबह रामधनी और उसके साथियों के साथ मुठभेड़ में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नवनीत कुमार, सुल्तानगंज इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार और डीआईयू प्रभारी परमेश्वर साह भी जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए मायागंज स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में उनका इलाज किया जा रहा था।

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बताते चलें कि मंगलवार को रामधनी और उसके साथियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया। उनके निशाने पर नगर परिषद के सभापति थे जिन्हें गोली मार दी।कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण ने एक हथियारबंद अपराधी को पकड़ लिया। इसी बीच दूसरे बदमाश ने उनके सिर में गोली मार दी। बदमाशों से लोहा लेते कार्यपालक पदाधिकारी शहीद हो गए।

मुख्य पार्षद के सिर में गोली अटकी पड़ी

जिंदगी मौत से जूझ रहे नगर परिषद के मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू का गुरुवार को पटना के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। साथ गए लोग बता रहे हैं कि गुरुवार को उन्हें चार यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन गोली अभी सिर में अटकी हुई है और मुख्य पार्षद जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर की निगरानी में पूरी टीम लगी हुई है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगले एक-दो दिनों तक उनकी स्थिति को देखने के बाद आगे का ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। बाहर से भी चिकित्सक बुलाने की तैयारी चल रही है। गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी मुख्य पार्षद के स्वास्थ्य का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। परिजनों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। परिजन बता रहे हैं कि गोली निकलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ईश्वर से जल्द स्वस्थ होने की कामना परिजन कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया के जरीए लोगों ने बताया कि सुल्तानगंज के साहसी और कर्तव्यनिष्ठ कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार के कर्तव्यों का पालन करते हुए जो बलिदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नगर परिषद परिसर में दिवंगत कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की एक प्रतिमा (मूर्ति) स्थापित करने की मांग की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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