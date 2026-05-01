EO Murder: रामधनी का साला गिरफ्तार, कनबुच्चा पर पुलिस की नजर; कृष्ण भूषण हत्या में कई रडार पर

सुल्तानगंज इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया है जिसमें रामधनी यादव, उसके चालक दीपक और साला पिकू को नामजद किया गया है। हत्याकांड के 12 घंटे के अंदर रामधनी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया।

EO Murder: बिहार के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की चैंबर में घुसकर हत्या मामले में और नाम सामने आ सकते हैं। घटना को लेकर सुल्तानगंज इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया है जिसमें रामधनी यादव, उसके चालक दीपक और साला पिकू को नामजद किया गया है। हत्याकांड के 12 घंटे के अंदर रामधनी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दीपक और पिकू को कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

अपराधियों ने नगर परिषद के मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू को भी गोली मारी है जिनका पटना स्थित अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि मंगलवार को नप कार्यालय परिसर में हुई घटना के पीछे और लोग संलिप्त हो सकते हैं। पुलिस की जांच में उनका नाम सामने आने पर केस में उन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया जा सकता है।

अस्पताल पहुंचे एसएसपी, तीन पदाधिकारियों को किया गया डिस्चार्ज अपराधियों के साथ मुठभेड़ में जख्मी हुए पुलिस अधिकारियों से एसएसपी मायागंज अस्पताल में मिले। गुरुवार को तीनों पदाधिकारियों को डिस्चार्ज कर दिया गया।

कनबुच्चा पर पुलिस की नजर, गिरफ्तारी की होती रही चर्चा सुल्तानगंज को अशांत करने में कुख्यात अपराधी कनबुच्चा का भी हाथ रहा है। कई गंभीर घटनाओं में वह आरोपी रहा है। इस बात की भी जानकारी मिली है कि मंगलवार और बुधवार को हुई घटना में कनबुच्चा एक पक्ष का सहयोगी रहा है। ऐसे में पुलिस की उसकी गतिविधि पर सख्त नजर है। पहले रामधनी के साथ रहने के बाद कनबुच्चा के उससे अलग होकर दूसरे गुट में शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में सुल्तानगंज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कनबुच्चा पर कार्रवाई भी जरूरी है। गुरुवार को कनबुच्चा के नाथनगर इलाके से गिरफ्तार होने की चर्चा होती रही। हालांकि उसकी गिरफ्तारी को लेकर किसी पुलिस अधिकारी ने पुष्टि नहीं की।

मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे तीन पुलिस पदाधिकारी बुधवार की अल सुबह रामधनी और उसके साथियों के साथ मुठभेड़ में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नवनीत कुमार, सुल्तानगंज इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार और डीआईयू प्रभारी परमेश्वर साह भी जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए मायागंज स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में उनका इलाज किया जा रहा था।

बताते चलें कि मंगलवार को रामधनी और उसके साथियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया। उनके निशाने पर नगर परिषद के सभापति थे जिन्हें गोली मार दी।कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण ने एक हथियारबंद अपराधी को पकड़ लिया। इसी बीच दूसरे बदमाश ने उनके सिर में गोली मार दी। बदमाशों से लोहा लेते कार्यपालक पदाधिकारी शहीद हो गए।

मुख्य पार्षद के सिर में गोली अटकी पड़ी जिंदगी मौत से जूझ रहे नगर परिषद के मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू का गुरुवार को पटना के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। साथ गए लोग बता रहे हैं कि गुरुवार को उन्हें चार यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन गोली अभी सिर में अटकी हुई है और मुख्य पार्षद जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।