बिहार विधान परिषद ने 100 स्टाफ को गेट पर ही रोका, खतरे में नौकरी? बहाली में धांधली का शक
बिहार विधान परिषद में जिनकी एंट्री पर रोक लगाई गई है, उनकी बहाली निजी सहायक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर हुई है। इनकी बहाली भी पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के समय में ही हुई थी।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह के सभापति रहते हुए बिहार विधान परिषद में विभिन्न पदों पर हुई बहाली पर सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब हाल ही में सात कर्मचारियों को शॉर्टहैंड परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एक भी कर्मचारी इस परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद एक और मामला अब सामने आ रहा है। खबर आ रही है कि इनकी बहाली में धांधली की आशंका है इसलिए 100 से अधिक कर्मियों को विधान परिषद परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।
जिनकी एंट्री पर रोक लगाई गई है, उनकी बहाली निजी सहायक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर हुई हैं। इन्हें भी पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के समय में ही नौकरी मिली थी। एक कर्मी ने बताया कि उनका केस हाईकोर्ट में चल रहा है। तीन नवंबर को सुनवाई भी हुई। सचिव को कोर्ट के आदेश से अवगत भी करा दिया गया है। इसके बावजूद दो महीने बाद अचानक रोक लगा दी गई है। इससे ये सभी कर्मचारी हैरान परेशान हैं।
पार्क में बैठे सभी कर्मचारी
विधान परिषद कार्यालय में प्रवेश से रोके जाने पर ये सभी नवनियुक्त कर्मी परिसर में ही बने पार्क में बैठ गए हैं। खबर है कि नियुक्तियों में गड़बड़ी की आशंका के कारण इन सभी की जॉइनिंग नहीं कराई जा रही है। इन्होंने जल्द से जल्द योगदान कराने की मांग की है। कर्मियों का विरोध देखकर विधान मंडल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी .निर्देश का हवाला देकर उन्हें अंदर जाने से रोक रहे हैं।
शॉर्ट हैंड की परीक्षा में नहीं पहुंचे एक भी कर्मचारी
आको बता दें कि बिहार विधानसभा परिषद में अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में जिन सात कर्मियो की नियुक्ति हुई थी, उनके पास शॉर्ट हैंड की जानकारी नहीं थी। परीक्षा की पात्रता में इसे पास करना अनिवार्य था। इसके बावजूद भी इन्हें सफल घोषित किया गया था। शॉर्ट हैंड की जानकारी नहीं होने का मामला सामने आने के बाद इन्हें जांच के लिए बुलाया गया। इसकी पूरी तैयारी की गई थी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और कैमरे की निगरानी में यह परीक्षा होनी थी। हालांकि, एक भी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हुए।
अवधेश नारायण सिंह ने अचानक दिया था इस्तीफा
आपको बता दें कि सितंबर महीने के अंत में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अचानक सभापति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद यह पद खाली है। जेडीयू नेता डॉ. रामबचन राय उपसभापति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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