इंजेक्शन देकर पूरे परिवार को बेहोश किया; जुमई में डॉक्टर के घर 50 लाख की डकैती!

संक्षेप: जमुई में गिद्धौर थाना से 15 मीटर दूर रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी के घर बदमाशों ने हथियार के बल पर 50 लाख की लूट की। नशे का इंजेक्शन देकर डॉक्टर, पत्नी और बेटे को बेहोश किया गया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है।

जमुई जिले में सोमवार की सुबह अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए रिटायर्ड सिविल सर्जन के घर से करीब 50 लाख रुपये की लूट कर ली। यह घटना गिद्धौर थाना क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने थाना से महज 15 मीटर की दूरी पर हथियार के बल पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे वह, उनकी पत्नी पुष्पम कुमारी और बेटा घर में सो रहे थे। इसी दौरान बदमाश अचानक घर में घुस आए। एक बदमाश उनके सीने पर बैठ गया और रिवॉल्वर सटाकर नशे का इंजेक्शन दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद बदमाशों ने उनकी पत्नी और बेटे को भी नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया।

डॉ. सत्यार्थी की पत्नी पुष्पम कुमारी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे जब वह अपने कमरे से बाहर निकलीं तो नीचे के कमरे के पास दो बदमाश खड़े थे। उन्होंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, लेकिन बदमाशों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एक बदमाश ने उनका मुंह दबा दिया और दूसरे ने रिवॉल्वर मुंह में डालकर गोली मारने की धमकी दी। बदमाशों ने कहा कि उन्हें डॉक्टर को मारने की सुपारी मिली है और अगर घर में रखे गहने और पैसे नहीं बताए गए तो डॉक्टर को गोली मार देंगे। इसके बाद जबरन उन्हें नशे का इंजेक्शन दे दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गईं।