Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsentire family was made unconscious by injection 50 lakh rupee robbery at doctor house in Jumui
इंजेक्शन देकर पूरे परिवार को बेहोश किया; जुमई में डॉक्टर के घर 50 लाख की डकैती!

इंजेक्शन देकर पूरे परिवार को बेहोश किया; जुमई में डॉक्टर के घर 50 लाख की डकैती!

संक्षेप:

जमुई में गिद्धौर थाना से 15 मीटर दूर रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी के घर बदमाशों ने हथियार के बल पर 50 लाख की लूट की। नशे का इंजेक्शन देकर डॉक्टर, पत्नी और बेटे को बेहोश किया गया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है।

Jan 26, 2026 10:03 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, जुमई
share Share
Follow Us on

जमुई जिले में सोमवार की सुबह अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए रिटायर्ड सिविल सर्जन के घर से करीब 50 लाख रुपये की लूट कर ली। यह घटना गिद्धौर थाना क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने थाना से महज 15 मीटर की दूरी पर हथियार के बल पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे वह, उनकी पत्नी पुष्पम कुमारी और बेटा घर में सो रहे थे। इसी दौरान बदमाश अचानक घर में घुस आए। एक बदमाश उनके सीने पर बैठ गया और रिवॉल्वर सटाकर नशे का इंजेक्शन दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद बदमाशों ने उनकी पत्नी और बेटे को भी नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डॉ. सत्यार्थी की पत्नी पुष्पम कुमारी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे जब वह अपने कमरे से बाहर निकलीं तो नीचे के कमरे के पास दो बदमाश खड़े थे। उन्होंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, लेकिन बदमाशों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एक बदमाश ने उनका मुंह दबा दिया और दूसरे ने रिवॉल्वर मुंह में डालकर गोली मारने की धमकी दी। बदमाशों ने कहा कि उन्हें डॉक्टर को मारने की सुपारी मिली है और अगर घर में रखे गहने और पैसे नहीं बताए गए तो डॉक्टर को गोली मार देंगे। इसके बाद जबरन उन्हें नशे का इंजेक्शन दे दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गईं।

ये भी पढ़ें:मायके में फेंका विवाहिता का शव, खाकी तक पहुंची दहेज हत्या की साजिश; SI अरेस्ट
ये भी पढ़ें:सीतामढ़ी में मां और 2 बच्चों के शव तालाब में मिले; हत्या कर फेंकने की आशंका

बदमाशों ने इसके बाद घर में रखे गहने और नकदी लूट ली और आराम से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पीड़ित परिवार के तीनों सदस्यों को इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिद्धौर थाने के एसआई जयप्रकाश सिंह ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात ने एक बार फिर जिले में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।