केमिकल स्प्रे से किया बेहोश, जमादार के घर से 12 लाख की संपत्ति उठा ले गए; बिहार में शातिर चोरों का आतंक

चोरों ने वारदात के दौरान उन्हें केमिकल का स्प्रे किया और पुलिस जमादार के घर से 12 लाख की संपत्ति चुरा ले गए। घटना रात एक से तीन बजे के बीच की बताई जा रही है।

गया जी, कार्यालय संवाददाता। बिहार के गया जी में शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले में चोरों ने झारखंड पुलिस में तैनात एएसआई(जमादार) विनोद सिंह के घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर से दो लाख रुपये और करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई जा रही है।

परिवार के सदस्यों ने कहा है कि चोरों ने वारदात के दौरान उन्हें केमिकल का स्प्रे किया था। घटना रात एक से तीन बजे के बीच की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

पीड़ित विकास कुमार ने बताया कि उनके पिता विनोद सिंह झारखंड पुलिस में एएसआई हैं। वे बैरागी मोहल्ले में सुरेंद्र सिन्हा के मकान में किराये पर रहते हैं। विकास खुद रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। घटना के समय वे घर से बाहर थे। घर में उनके छोटे भाई पवन, विशाल और परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।

सुबह नींद खुली तो बिखरा मिला घर का सामान विकास ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब पांच से छह बजे के बीच परिवार के सदस्यों की नींद खुली तो कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली थी और उसमें रखे सोने की चेन, अंगूठियां, कंगन और चांदी के सिक्के गायब थे। इसके अलावा इडली बनाने वाले बर्तन में छिपाकर रखे गए दो लाख रुपये भी चोर ले गए। चोरी गए जेवरात की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है। घटना के बाद परिवार के सदस्यों में दहशत है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस घटना की लिखित शिकायत कोतवाली थाने में की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। कोतवाली थानाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि चोरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा सके।