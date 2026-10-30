केमिकल स्प्रे से किया बेहोश, जमादार के घर से 12 लाख की संपत्ति उठा ले गए; बिहार में शातिर चोरों का आतंक
चोरों ने वारदात के दौरान उन्हें केमिकल का स्प्रे किया और पुलिस जमादार के घर से 12 लाख की संपत्ति चुरा ले गए। घटना रात एक से तीन बजे के बीच की बताई जा रही है।
गया जी, कार्यालय संवाददाता। बिहार के गया जी में शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले में चोरों ने झारखंड पुलिस में तैनात एएसआई(जमादार) विनोद सिंह के घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर से दो लाख रुपये और करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई जा रही है।
परिवार के सदस्यों ने कहा है कि चोरों ने वारदात के दौरान उन्हें केमिकल का स्प्रे किया था। घटना रात एक से तीन बजे के बीच की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
पीड़ित विकास कुमार ने बताया कि उनके पिता विनोद सिंह झारखंड पुलिस में एएसआई हैं। वे बैरागी मोहल्ले में सुरेंद्र सिन्हा के मकान में किराये पर रहते हैं। विकास खुद रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। घटना के समय वे घर से बाहर थे। घर में उनके छोटे भाई पवन, विशाल और परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।
सुबह नींद खुली तो बिखरा मिला घर का सामान
विकास ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब पांच से छह बजे के बीच परिवार के सदस्यों की नींद खुली तो कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली थी और उसमें रखे सोने की चेन, अंगूठियां, कंगन और चांदी के सिक्के गायब थे। इसके अलावा इडली बनाने वाले बर्तन में छिपाकर रखे गए दो लाख रुपये भी चोर ले गए। चोरी गए जेवरात की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है। घटना के बाद परिवार के सदस्यों में दहशत है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना की लिखित शिकायत कोतवाली थाने में की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। कोतवाली थानाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि चोरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा सके।
चक्कर और सिरदर्द होने पर अस्पताल में कराया इलाज
पीड़ित ने बताया कि सुबह उठने के बाद परिवार के कुछ सदस्यों को हल्का चक्कर आने और सिरदर्द की शिकायत हुई। इससे आशंका है कि चोरों ने चोरी के दौरान बेहोशी वाले स्प्रे का इस्तेमाल किया होगा। छोटे भाई पवन को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया। जांच और इलाज के बाद वह घर लौट आया। हालांकि, बेहोशी वाले स्प्रे के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें