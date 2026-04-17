पढ़ाई के दौरान शादी की तो छात्रा का नामांकन तुरंत रद्द होगा, जीएनएम स्कूल का आदेश वायरल
गोपालगंज के हथुआ जीएनएम स्कूल का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। स्कूल की प्राचार्या ने आदेश जारी किया है कि अगर किसी छात्रा ने पढ़ाई के दौरान शादी की तो उसका नामांकन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल अस्पताल परिसर स्थित जीएनएम स्कूल का एक आदेश वायरल हो रहा है। स्कूल में पढ़ाई कर रहीं छात्राओं के लिए स्कूल प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इसमें प्रशिक्षण अवधि के दौरान छात्राओं के शादी करने पर रोक लगा दी गई है। 16 अप्रैल को स्कूल की प्राचार्या के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि यदि कोई छात्रा पढ़ाई के दौरान शादी करती है तो उसका नामांकन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्कूल का ऑर्डर वायरल होने के बाद उसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं।
जीएनएम स्कूल की दीवारों प इस आदेश की प्रति भी चस्पा कर दी गई हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई हॉस्टल आधारित होती है और छात्राएं परिसर में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। ऐसे में प्रशिक्षण अवधि के दौरान शादी करने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इस आदेश पर हंगामा होने पर स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह नियम पहले से है, जिसे सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है।
सोशल मीडिया पर आदेश वायरल :
जीएनएम स्कूल का यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। मीरगंज नगर के सरोज कुमार रिंकू का कहना है कि किसी छात्रा के शादी करने के अधिकार पर रोक लगाना महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
प्राचार्या की सफाई
उधर, प्राचार्या मानसी सिंह ने कहा कि यह कोई नया नियम नहीं है। नामांकन के समय ही छात्राओं से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराया जाता है, जिसमें यह शर्त होती है कि वह तीन वर्षों की पढ़ाई के दौरान शादी नहीं करेंगी।
हरकत में आया प्रशासन, डीएम ने दिए जांच के आदेश
हथुआ जीएनएम नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान शादी करने पर रोक का नोटिस वायरल होने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। शादी करने वाली छात्राओं का नामांकन रद्द करने की चेतावनी का मामला सामने आते ही गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्कूल के नोटिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है।
(हथुआ से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।