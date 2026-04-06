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बाप ने जवान बेटी को मार डाला, लोहे की रॉड से निर्मम हत्या, लव अफेयर से था नाराज

Apr 06, 2026 10:44 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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गोपालगंज के कटेया थाना क्षेत्र के गौरा गांव में प्रेम प्रसंग से नाराज एक पिता ने अपनी 19 साल की बेटी मोनिका की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पिता को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

बाप ने जवान बेटी को मार डाला, लोहे की रॉड से निर्मम हत्या, लव अफेयर से था नाराज

Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहां के कटेया थाना क्षेत्र के गौरा गांव में एक पिता ने अपनी ही 19 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है, जिससे पिता काफी समय से नाराज चल रहा था। मृतका की पहचान जनार्दन कमकर की पुत्री मोनिका कुमारी के रूप में हुई है।

घर में विवाद के बाद खोया आपा

मिली जानकारी के अनुसार, जनार्दन कमकर को अपनी बेटी मोनिका के प्रेम संबंध के बारे में जानकारी मिली थी। इसे लेकर पिता और पुत्री के बीच पिछले कुछ दिनों से घर में अनबन चल रही थी। रविवार की देर शाम भी इसी बात को लेकर घर में जोरदार विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और घर में रखी लोहे की एक भारी रॉड उठाकर बेटी के सिर पर दे मारी।

युवती ने मौके पर ही तोड़ दिया दम

सिर पर लोहे की रॉड से हुआ हमला इतना जोरदार था कि मोनिका लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। गंभीर चोट लगने और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घर के भीतर हुई इस चीख-पुकार को सुनकर जब तक आस-पड़ोस के लोग कुछ समझ पाते, तब तक मोनिका की जान जा चुकी थी। बेटी की लाश के पास खड़ा पिता सदमे और गुस्से में वहीं मौजूद था।

पुलिस ने आरोपी को दबोचा

जैसे ही गांव में इस हत्याकांड की खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर कटेया थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता जनार्दन कमकर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। कटेया थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि “यह मामला पारिवारिक विवाद और प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है। पिता ने आवेश में आकर अपनी बेटी पर हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।”

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
जयेन्द्र पाण्डेय मुख्यधारा की पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बना रहे एक उभरते हुए पत्रकार है। सितंबर 2025 से वे 'हिन्दुस्तान' डिजिटल के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन (JIMMC), नोएडा से पत्रकारिता की बारीकियां सीखने वाले जयेन्द्र ने अपने करियर की शुरुआत जी न्यूज (Zee News) में इंटर्नशिप से की। इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर ट्रेनी फीचर स्टोरीज पर काम किया, जहाँ उन्होंने कंटेंट की गहराई को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया। नोएडा के ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक, उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उनकी 'स्पेशल स्टोरीज' हमेशा तथ्यों और निष्पक्षता पर आधारित रही हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेन्द्र पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इलेक्शन कंसल्टेंसी की गहरी समझ रखते हैं। वे न केवल खबरों को कवर करते हैं, बल्कि चुनावी समीकरणों और कैंपेन मैनेजमेंट की बारीकियों का विश्लेषण करने में भी माहिर हैं। पत्रकारिता के साथ राजनीतिक रणनीति का यह अनूठा मेल उन्हें आज के डिजिटल युग का एक बहुमुखी प्रोफेशनल बनाता है। और पढ़ें
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