बाप से थी अदावत, चार साल की बेटी को पोखर में डुबा कर मार डाला; ऐसे खुली हत्या की पोल

स्कूल के सीसीटीवी में देखा गया कि बच्ची को आरोपी अपने साथ ले गया पर वापसी में वह साथ नहीं थी। शाम को घर आकर बताया कि एक बच्ची पोखर में दिख रही है।

खबर बिहार के सीतामढ़ी से है जहां आबापुर दक्षिणी पंचायत के यहियापुर वार्ड 13 में आपसी रंजिस को लेकर चार बर्षीय बच्ची को पोखर के पानी में डुबाकर हत्या कर दी गई। घटना 08 अगस्त की है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद खुलासा हुआ है। घटना का उद्भेदन होने पर मृत बच्ची के पिता मो इरशाद के द्वारा पुपरी थाने में एफआईआर कराई गई है। जिसमें मो इरशाद के पड़ोसी मो उबैद के पुत्र मो मकसूद को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मो इरशाद ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि घटना के दिन दो पहर से उसकी बेटी अरीबा प्रवीण 04 बर्ष, घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद नही मिल सकी। घटना की शाम में मकसूद ने आकर बताया कि पोखर के पानी में एक बच्ची है। परिजन पोखर पर पहुँचे तो देखा कि अरीबा का शव पानी मे उपला रहा है। फिर शव को बाहर निकालकर उसका कफ़न दफन कर दिया गया।

मो इरशाद का घर एम आई स्कूल के पास है। स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। संदेह होने पर घटना के दिन का फुटेज देखा गया तो अरीबा को मकसूद व उसके बेटे के साथ जाता दिखाई पड़ा। किन्तु उस रास्ते से लौटता नही दिखाई पड़ा। ग्रामीणों के द्वारा कड़ाई से मकसूद से पूछताछ की गई। मकसूद ने बताया कि पारिवारिक रंजिश को लेकर गुस्से में अरीबा प्रवीण को पोखर के पानी में डुबाकर जान से मार दिया है। उसके बाद उसकी पिटाई भी की गई।