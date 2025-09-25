बिहार में इंजीनियरिंग की छात्रा ने छत से छलांग लगा दी जान, नाराज छात्रों ने DSP की गाड़ी तोड़ी; स्कूटी में लगाई आग

छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने छत से कूदकर जान दी है। हालांकि, सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। जबकि, प्रिंसिपल डॉ. गोपाल नंदन से फोन करने पर कुछ भी बताने से मना कर दिया।

बिहार में इंजीनियर की एक छात्रा ने कॉलेज के छात्रावास की छत से छलांग लगा कर अपनी जान दे दी। दरअसल बुधवार की देर रात बिहारशरीफ में स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास की तीन मंजिला भवन की छत से कूदकर एक छात्रा ने जान दे दी। हालांकि, छात्रा ने ऐसा क्यों किया यह स्पष्ट तौर से पता नहीं चल सका है। चर्चा है कि रैगिंग से परेशान होकर छात्रा ने छत से छलांग लगाई है। मृतका सिविल ब्रांच के दूसरे साल की छात्रा सोनम कुमारी थी। वह मुंगेर जिले की बरियारपुर की रहने वाली थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने उग्र छात्रों को शांत कराने में विफल रही। इसके बाद एएसपी मो. नुरूल हक, तीन डीएसपी व 20 थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया है।

एसपी भारत सोनी ने बताया कि छात्रों से बात कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप है कि प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने कूदकर जान दी है। हालांकि, सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। जबकि, प्रिंसिपल डॉ. गोपाल नंदन से फोन करने पर कुछ भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमें न छेड़ें। बाद में बात करूंगा। छात्रों ने बताया कि सहेली की मौत से शिखा कुमारी मानसिक रूप से विचलित हो गई है। उसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है।

छात्रों का आरोप है कि छत से नीचे गिरने के बाद आधा घंटे तक छात्रा छटपटाती रही। लेकिन, मांगने के बाद भी प्रिंसिपल ने गाड़ी नहीं दी और तड़प-तड़प कर छात्रा की जान चली गई। इसके बाद छात्रा को स्थानीय रेफरल अस्पताल भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद छात्रों का आक्रोश सातवें आसमान पर चढ़ गया।