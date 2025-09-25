Engineering student jumped from hostel roof angry student damaged dsp vehicle in bihar biharsharif बिहार में इंजीनियरिंग की छात्रा ने छत से छलांग लगा दी जान, नाराज छात्रों ने DSP की गाड़ी तोड़ी; स्कूटी में लगाई आग, Bihar Hindi News - Hindustan
छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने छत से कूदकर जान दी है। हालांकि, सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। जबकि, प्रिंसिपल डॉ. गोपाल नंदन से फोन करने पर कुछ भी बताने से मना कर दिया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, बिहारशरीफThu, 25 Sep 2025 06:12 AM
बिहार में इंजीनियर की एक छात्रा ने कॉलेज के छात्रावास की छत से छलांग लगा कर अपनी जान दे दी। दरअसल बुधवार की देर रात बिहारशरीफ में स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास की तीन मंजिला भवन की छत से कूदकर एक छात्रा ने जान दे दी। हालांकि, छात्रा ने ऐसा क्यों किया यह स्पष्ट तौर से पता नहीं चल सका है। चर्चा है कि रैगिंग से परेशान होकर छात्रा ने छत से छलांग लगाई है। मृतका सिविल ब्रांच के दूसरे साल की छात्रा सोनम कुमारी थी। वह मुंगेर जिले की बरियारपुर की रहने वाली थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने उग्र छात्रों को शांत कराने में विफल रही। इसके बाद एएसपी मो. नुरूल हक, तीन डीएसपी व 20 थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया है।

एसपी भारत सोनी ने बताया कि छात्रों से बात कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप है कि प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने कूदकर जान दी है। हालांकि, सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। जबकि, प्रिंसिपल डॉ. गोपाल नंदन से फोन करने पर कुछ भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमें न छेड़ें। बाद में बात करूंगा। छात्रों ने बताया कि सहेली की मौत से शिखा कुमारी मानसिक रूप से विचलित हो गई है। उसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है।

छात्रों का आरोप है कि छत से नीचे गिरने के बाद आधा घंटे तक छात्रा छटपटाती रही। लेकिन, मांगने के बाद भी प्रिंसिपल ने गाड़ी नहीं दी और तड़प-तड़प कर छात्रा की जान चली गई। इसके बाद छात्रा को स्थानीय रेफरल अस्पताल भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद छात्रों का आक्रोश सातवें आसमान पर चढ़ गया।

नाराज छात्रों ने घंटों हंगामा किया। डीएसपी की सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं पास में खड़ी एक स्कूटी में आग लगा दी गई। छात्र घटनास्थल पर प्रिंसिपल को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। एसपी ने बताया कि प्रिंसिपल को बुलाने और छात्रों को शांत करने की कोशिश जारी है। मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। चंडी थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा।