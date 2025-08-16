इंजीनयरिंग छात्र ने जान दी; लगातार फीस जमा कर रहे थे पिता, कॉलेज बोला- एक-डेढ़ साल से आया ही नहीं

छात्र के पिता का कहना है कि जब वो ग्रेटर नोएडा पहुंचे और कॉलेज से संपर्क साधा तो कालेज प्रशासन ने छात्र के डेढ़ साल से कॉलेज से अनुपस्थित होने की बात बताई, जबकि इस बीच कई दफे उन्होंने कॉलेज की फीस भरी और वहां से इसकी रसीद भी मिली।

दिल्ली के ग्रेटर नोएडा स्थित एक लॉज में रह कर पढ़ाई कर रहे पूर्णिया के बीटेक के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पूर्णिया से मृतक छात्र के पिता एवं सगे- संबंधी ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। मृतक छात्र की पहचान शहर के मधुबनी थाना के रिफ्यूजी टोला निवासी कार्तिक डे के 24 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। वह ग्रेटर नोएडा के यूनिवर्सिटी के बीटेक के कम्प्यूटर साइंस के अंतिम सेमेस्टर का छात्र था। छात्र के पिता ने बताया कि शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध थाना की पुलिस ने शिवम के आत्महत्या कर लेने की सूचना दी। जिसके बाद वे परिजनों के साथ वहां के लिए रवाना हुए।

शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। उन्होंने कालेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने गौतम बुद्ध थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई है। छात्र के पिता का कहना है कि जब वे लोग ग्रेटर नोएडा पहुंचे और कॉलेज से संपर्क साधा तो कालेज प्रशासन ने छात्र के डेढ़ साल से कॉलेज से अनुपस्थित होने की बात बताई, जबकि इस बीच कई दफे उन्होंने कॉलेज की फीस भरी और वहां से इसकी रसीद मिलती है।