लाखों के नोट जलाने वाले इंजीनियर की रिमांड नहीं मिली, डॉक्टर के सामने करनी होगी पूछताछ

ईओयू की छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी के डर से लाखों रुपये के नोट जलाने वाले बिहार के सरकारी इंजीनियर की रिमांड नहीं मिल पाई है। स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट ने डॉक्टर के सामने आरोपी विनोद राय से पूछताछ का विकल्प दिया है।

लाखों रुपये के नोट जलाने के मामले में गिरफ्तार बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय की रिमांड नहीं मिल पाई है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने इंजीनियर की 5 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इसे नामंजूर कर दिया गया। अब ईओयू को नर्सिंग होम या डॉक्टरों की टीम के सामने ही इंजीनियर से पूछताछ करनी पड़ेगी। नोट जलाने के केस में इंजीनियर की पत्नी बबली राय फरार है, उसकी तलाश भी तेज कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार अभियंता के स्वास्थ्य को देखते हुए नर्सिंग होम या डॉक्टरों की टीम के सामने पूछताछ के विकल्प दिए गए हैं। ईओयू की टीम अब आगे की कार्रवाई के लिए विधि शाखा से विचार-विमर्श करेगी। वहीं, नोट जलाने के मामले में इंजीनियर का सहयोग करने वाली पत्नी बबली राय की गिरफ्तारी के लिए ईओयू ने कोर्ट से वांरट की मांग की है। बबली पर भारतीय मुद्रा को जलाने, पुलिस के काम में बाधा डालने आदि का मामला दर्ज किया गया है।