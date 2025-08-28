Engineer who burnt lakhs rupees notes remand not granted questioning to be done in front of doctor लाखों के नोट जलाने वाले इंजीनियर की रिमांड नहीं मिली, डॉक्टर के सामने करनी होगी पूछताछ, Bihar Hindi News - Hindustan
Engineer who burnt lakhs rupees notes remand not granted questioning to be done in front of doctor

लाखों के नोट जलाने वाले इंजीनियर की रिमांड नहीं मिली, डॉक्टर के सामने करनी होगी पूछताछ

ईओयू की छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी के डर से लाखों रुपये के नोट जलाने वाले बिहार के सरकारी इंजीनियर की रिमांड नहीं मिल पाई है। स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट ने डॉक्टर के सामने आरोपी विनोद राय से पूछताछ का विकल्प दिया है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाThu, 28 Aug 2025 10:38 PM
लाखों रुपये के नोट जलाने के मामले में गिरफ्तार बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय की रिमांड नहीं मिल पाई है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने इंजीनियर की 5 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इसे नामंजूर कर दिया गया। अब ईओयू को नर्सिंग होम या डॉक्टरों की टीम के सामने ही इंजीनियर से पूछताछ करनी पड़ेगी। नोट जलाने के केस में इंजीनियर की पत्नी बबली राय फरार है, उसकी तलाश भी तेज कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार अभियंता के स्वास्थ्य को देखते हुए नर्सिंग होम या डॉक्टरों की टीम के सामने पूछताछ के विकल्प दिए गए हैं। ईओयू की टीम अब आगे की कार्रवाई के लिए विधि शाखा से विचार-विमर्श करेगी। वहीं, नोट जलाने के मामले में इंजीनियर का सहयोग करने वाली पत्नी बबली राय की गिरफ्तारी के लिए ईओयू ने कोर्ट से वांरट की मांग की है। बबली पर भारतीय मुद्रा को जलाने, पुलिस के काम में बाधा डालने आदि का मामला दर्ज किया गया है।

तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में हुआ था भर्ती

आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार इंजीनियर विनोद राय की सेहत बिगड़ने के बाद बुधवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराय गया था। बताया जा रहा है कि इंजीनियर ने हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में विनोद की मेडिकल रिपोर्ट ठीक पाई गई।