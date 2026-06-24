दिल्ली-नोएडा में फ्लैट, पटना में जमीनें; EOU रेड में करोड़ों का मालिक निकला इंजीनियर पवन कुमार

बिहार के भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर पवन कुमार के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी में करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। एक्सईएन ने अपनी सरकारी सेवा काल के दौरान दिल्ली-एनसीआर से लेकर पटना तक 13 महंगी प्रॉपर्टी खरीदीं। इसमें फ्लैट से लेकर भूखंड तक शामिल हैं।

बिहार में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जारी कार्रवाई में एक और इंजीनियर का नाम जुड़ गया है। भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के ठिकानों पर बुधवार को हुई आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी में करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने अपने सेवा काल में दिल्ली-एनसीआर से लेकर पटना के महंगे इलाकों में 13 अचल संपत्तियां खरीदीं। इनमें पटना के श्रीकृष्णापुरी और आशियाना नगर में फ्लैट एवं मकान से लेकर दिल्ली, नोएडा में फ्लैट, भूखंड शामिल हैं।

अधीक्षण अभियंता पवन कुमार पर दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को पटना, भागलपुर एवं दिल्ली-एनसीआर स्थित उनके 6 ठिकानों पर हुई ईओयू की छापेमारी के बाद यह खुलासा हुआ है। ईओयू को इंजीनियर के ठिकानों से करीब 5.15 लाख रुपये नकद, 39 लाख रुपये के आभूषण और 18 विभिन्न बैंक खातों एवं पीपीएफ में जमा लगभग 90 लाख रुपये मिले हैं, जिनको फ्रीज कर दिया गया है।

1997 में हुई थी जॉइनिंग ईओयू से मिली जानकारी के मुताबिक, जुलाई 1997 में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुए पवन कुमार वर्तमान में भवन प्रमंडल पटना की निरुपण इकाई के निदेशक सह भवन निरूपण अंचल-1, पटना के अधीक्षण अभियंता पद पर तैनात हैं। इनके खिलाफ ज्ञात आय से 103.94 फीसदी अधिक यानी 3.90 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।

बुधवार को हुई जांच में पता चला है कि इंजीनियर पवन कुमार ने अपनी पत्नी आवेदिका सिंह के संयुक्त नाम पर 2007 में उत्तरी श्रीकृष्णापुरी के यमुना निवास अपार्टमेंट में एक फ्लैट (नंबर बी 305) खरीदा था। इसमें वे अपने परिवार सहित रहते हैं। इसके एक साल बाद 2008 में आशियाना नगर पटना में एक दो मंजिला मकान खरीदा गया। फिर अपनी पत्नी आवेदिका सिंह एवं बेटों के नाम पर 2021 से 2023 के बीच कुल 9 निबंधन दस्तावेजों के माध्यम से 134.88 डिसमिल (लगभग 02 बीघा 04 कट्ठा) कमर्शियल जमीन की खरीद की, जिसके दस्तावेज बरामद हुए हैं।

यह भूखंड पटना-बख्तियारपुर हाईवे पर खरीदा गया है। इस पूरी जमीन की चहारदिवारी भी कराई गई है। इसका मूल्यांकन कराया जाएगा। इनके अलावा नोएडा सेक्टर 75 में मैक्स ब्लिस सोसाइटी में एक फ्लैट मिला है। ग्रेटर नोएडा में अरिहंत आर्डन सोसाइटी में एक फ्लैट की खरीद कर उसे बाद में बेच दिया गया। बेची गई राशि से पुन: दिल्ली एनसीआर के चरखी दादरी में भूखंड की खरीद की गई।

सालाना 3 लाख का निवेश ईओयू के मुताबिक जांच के दौरान अधीक्षण अभियंता के ठिकानों से एलआईसी में निवेश से संबंधित कुल छह पॉलिसी, बजाज एलियांज से संबंधित चार पॉलिसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल से संबंधित एक पॉलिसी एवं मैक्स लाईफ से संबंधित तीन पॉलिसियों से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। इनमें वार्षिक प्रीमियम लगभग तीन लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।