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दिल्ली-नोएडा में फ्लैट, पटना में जमीनें; EOU रेड में करोड़ों का मालिक निकला इंजीनियर पवन कुमार

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार के भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर पवन कुमार के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी में करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। एक्सईएन ने अपनी सरकारी सेवा काल के दौरान दिल्ली-एनसीआर से लेकर पटना तक 13 महंगी प्रॉपर्टी खरीदीं। इसमें फ्लैट से लेकर भूखंड तक शामिल हैं। 

दिल्ली-नोएडा में फ्लैट, पटना में जमीनें; EOU रेड में करोड़ों का मालिक निकला इंजीनियर पवन कुमार

बिहार में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जारी कार्रवाई में एक और इंजीनियर का नाम जुड़ गया है। भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के ठिकानों पर बुधवार को हुई आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी में करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने अपने सेवा काल में दिल्ली-एनसीआर से लेकर पटना के महंगे इलाकों में 13 अचल संपत्तियां खरीदीं। इनमें पटना के श्रीकृष्णापुरी और आशियाना नगर में फ्लैट एवं मकान से लेकर दिल्ली, नोएडा में फ्लैट, भूखंड शामिल हैं।

अधीक्षण अभियंता पवन कुमार पर दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को पटना, भागलपुर एवं दिल्ली-एनसीआर स्थित उनके 6 ठिकानों पर हुई ईओयू की छापेमारी के बाद यह खुलासा हुआ है। ईओयू को इंजीनियर के ठिकानों से करीब 5.15 लाख रुपये नकद, 39 लाख रुपये के आभूषण और 18 विभिन्न बैंक खातों एवं पीपीएफ में जमा लगभग 90 लाख रुपये मिले हैं, जिनको फ्रीज कर दिया गया है।

1997 में हुई थी जॉइनिंग

ईओयू से मिली जानकारी के मुताबिक, जुलाई 1997 में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुए पवन कुमार वर्तमान में भवन प्रमंडल पटना की निरुपण इकाई के निदेशक सह भवन निरूपण अंचल-1, पटना के अधीक्षण अभियंता पद पर तैनात हैं। इनके खिलाफ ज्ञात आय से 103.94 फीसदी अधिक यानी 3.90 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।

बुधवार को हुई जांच में पता चला है कि इंजीनियर पवन कुमार ने अपनी पत्नी आवेदिका सिंह के संयुक्त नाम पर 2007 में उत्तरी श्रीकृष्णापुरी के यमुना निवास अपार्टमेंट में एक फ्लैट (नंबर बी 305) खरीदा था। इसमें वे अपने परिवार सहित रहते हैं। इसके एक साल बाद 2008 में आशियाना नगर पटना में एक दो मंजिला मकान खरीदा गया। फिर अपनी पत्नी आवेदिका सिंह एवं बेटों के नाम पर 2021 से 2023 के बीच कुल 9 निबंधन दस्तावेजों के माध्यम से 134.88 डिसमिल (लगभग 02 बीघा 04 कट्ठा) कमर्शियल जमीन की खरीद की, जिसके दस्तावेज बरामद हुए हैं।

यह भूखंड पटना-बख्तियारपुर हाईवे पर खरीदा गया है। इस पूरी जमीन की चहारदिवारी भी कराई गई है। इसका मूल्यांकन कराया जाएगा। इनके अलावा नोएडा सेक्टर 75 में मैक्स ब्लिस सोसाइटी में एक फ्लैट मिला है। ग्रेटर नोएडा में अरिहंत आर्डन सोसाइटी में एक फ्लैट की खरीद कर उसे बाद में बेच दिया गया। बेची गई राशि से पुन: दिल्ली एनसीआर के चरखी दादरी में भूखंड की खरीद की गई।

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सालाना 3 लाख का निवेश

ईओयू के मुताबिक जांच के दौरान अधीक्षण अभियंता के ठिकानों से एलआईसी में निवेश से संबंधित कुल छह पॉलिसी, बजाज एलियांज से संबंधित चार पॉलिसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल से संबंधित एक पॉलिसी एवं मैक्स लाईफ से संबंधित तीन पॉलिसियों से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। इनमें वार्षिक प्रीमियम लगभग तीन लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त इनके नाम से एक होंडा सिटी कार भी पाई गई है। इनके द्वारा बच्चों की शिक्षा पर भी बड़ी राशि खर्च की गई है। साथ ही इनके परिजनों द्वारा विदेश यात्रा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए है, जिनमें किए गए खर्च का आकलन किया जा रहा है। ईओयू ने बताया कि नोएडा एवं आसपास और भी परिसंपत्तियां खरीदे जाने की सूचना है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग को भी उनके इस कृत्य की जानकारी दी गई है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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