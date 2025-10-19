Hindustan Hindi News
दीपावली पर घर लौट रहे इंजीनियर पटना एय़रपोर्ट से लापता, अंतिम बार जीजा से की थी बात

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें आखिरी बार वेणु को एयरपोर्ट टोल के पास देखा गया है। एसएसपी ने कहा कि हवाईअड्डा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गुमशुदगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

Sun, 19 Oct 2025 08:19 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
दीवाली की छुट्टियों में घर लौट रहे शिवहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेणु चैतन्य (25 वर्ष) गुरुवार को पटना एयरपोर्ट से लापता हो गए। वेणु चैतन्य बेंगलुरु में काम करते थे।16 अक्तूबर की शाम को पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट से उतरे थे। लेकिन दूसरे दिन तक घर नहीं पहुंचे। इसके बाद वेणु के पिता रामस्वरूप राय ने एयरपोर्ट थाने में इसकी शिकायत की। वेणु के पिता ने पुलिस को बताया कि 16 अक्तूबर को पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसकी बात बहन से हुई। दोबारा शाम लगभग 6:34 हमसे बात हुई तो उसने कहा कि गांधी मैदान से घर के लिए बस पकड़ने जा रहे हैं।

देर रात उसके मोबाइल पर फोन किया तो ऑफ बताने लगा। हमें लगा कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा। सुबह में जब वह घर नहीं पहुंचा तो घबराहट हुई। इसके बाद उसके पिता पटना एयरपोर्ट पहुंचे और आसपास अपने स्तर से वेणु को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंत में वेणु के पिता ने पटना एयरपोर्ट थाने में गुमशुदगी की शिकायत लिखवाई।

आखिरी बार वेणु को एयरपोर्ट टोल के पास देखा गया

पुलिस ने मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें आखिरी बार वेणु को एयरपोर्ट टोल के पास देखा गया है। एसएसपी ने कहा कि हवाईअड्डा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गुमशुदगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

