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इंजीनियर मनोज रजक के पास करोड़ों की जमीनें, विदेश में बंगला; EOU रेड में बहुत कुछ मिला

Mar 17, 2026 08:54 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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मधुबनी जिले के जयनगर में तैनात विद्युत कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के ठिकानों पर ईओयू ने सोमवार को छापेमारी की। इंजीनियर के ठिकानों से बिहार, पश्चिम बंगाल और नेपाल में करोड़ों रुपये की जमीन एवं संपत्ति खरीद के दस्तावेज मिले हैं।

इंजीनियर मनोज रजक के पास करोड़ों की जमीनें, विदेश में बंगला; EOU रेड में बहुत कुछ मिला

उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में जयनगर (मधुबनी) के विद्युत कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के 7 ठिकानों पर चल रही ईओयू की छापेमारी में बड़ी मात्रा में चल-अचल संपत्ति की जानकारी मिली है। ईओयू की अब तक चली जांच में 3 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य के जमीन एवं भूखंड के 17 दस्तावेज मिले हैं। ये भूखंड अररिया, करजाईन (सुपौल), दरभंगा एवं सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से संबंधित है। नकद 1.05 लाख रुपये जबकि बैंकों में 4.25 लाख रुपये जमा पाया गया है। इस कांड में मनोज रजक के भाई संजय रजक को सह अभियुक्त बनाया गया है।

इंजीनियर के भाई संजय कुमार रजक के नाम पर एचपी गैस की एजेंसी है। इस एजेंसी के नाम पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी गई, जिसे इंजीनियर मनोज कुमार ने सरकारी कार्य में प्रयुक्त दिखाते हुए उसका भुगतान अपने बैंक में लिया था। तलाशी में सुपौल जिले के करजाईन में आरोपी द्वारा तीन गोदाम बनाए जाने के सबूत भी मिले हैं। वहीं, निर्मली में भी एक गोदाम जबकि दरभंगा में आवासीय मकान की जानकारी मिली है।

नेपाल में बन रहा बंगला, बीवी के नाम पर पेट्रोल पंप!

कार्यपालक इंजीनियर मनोज कुमार रजक देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी संपत्ति बना रहा था। नेपाल के सुनसरी जिले में उसने जमीन ली थी, जिस पर बंगला का निर्माण कराया जा रहा है। मनोज रजक की पत्नी वीणा भारती के नाम पर दरभंगा-बिरौल रोड पर एचपी का एक पेट्रोल पंप खोले जाने हेतु लीज पर भूखंड भी लिया गया है। दो ठिकानों पर जांच अभी चल रही है।

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दरअसल, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने जयनगर के विद्युत कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के खिलाफ ज्ञात आय से 62.66 प्रतिशत अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी शुरू की। रजक के दरभंगा, जयनगर (मधुबनी) एवं निर्मली और करजाईन (सुपौल जिला) स्थित कुल 7 आवासीय, कार्यालय एवं उनके द्वारा संचालित व्यवसायिक ठिकानों पर सोमवार को एक साथ तलाशी ली गई।

खबर लिखे जाने तक जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी की ओर से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि पद का दुरुपयोग करते हुए इंजीनियर मनोज रजक ने काली कमाई की और अपने एवं रिश्तेदारों के नाम पर अकूत संपत्ति अर्जित की।

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निगरानी न्यायालय से मिला वारंट:

बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी न्यायालय से तलाशी वारंट लेकर यह कार्रवाई की गई है। ईओयू टीम सभी जगहों पर दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े साक्ष्य खंगाल रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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