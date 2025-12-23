प्रयाग ग्रुप पर ED का शिकंजा, बिहार-बंगाल और असम में 116 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त

संक्षेप: ईडी ने इनके अलावा भूमि पर बने करीब छह करोड़ रुपये के सुपर स्ट्रक्चर एवं कंपनी के निदेशकों बासुदेव बागची, अविक बागची और स्वप्ना बागची के नाम पर छह करोड़ की अचल संपत्ति को भी कुर्क किया है।

ईडी कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने प्रयाग ग्रुप की कंपनियों के नाम पर पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में स्थित कुल 116 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क (जब्त) किया है। इनमें लगभग 104 करोड़ की 450.42 एकड़ भूमि शामिल है। हालांकि ये संपत्तियां इन राज्यों में कहां-कहां पर स्थित है, इसकी जानकारी एजेंसी ने नहीं दी है। ईडी ने इनके अलावा भूमि पर बने करीब छह करोड़ रुपये के सुपर स्ट्रक्चर एवं कंपनी के निदेशकों बासुदेव बागची, अविक बागची और स्वप्ना बागची के नाम पर छह करोड़ की अचल संपत्ति को भी कुर्क किया है।

पीएमएलए के तहत चल रहा था मामला प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन का मामला चल रहा है। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की। उक्त प्राथमिकी प्रयाग ग्रुप ‌द्वारा अनधिकृत जमा योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध जमा जुटाने से संबंधित है।

ईडी की जांच में पता चला कि प्रयाग ग्रुप ने मुख्य रूप से कंपनियों प्रयाग इन्फोटेक हाई-राइज लिमिटेड, प्रयाग इन्फोटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आरबीआई या सेवी से बिना किसी अनुमोदन के अवैध जमा और धन परिचालन स्कीमों के माध्यम से उच्च रिटर्न की पेशकश करके 38,71,674 जमाकर्ताओं से 2,863 करोड़ की धोखाधड़ी से राशि जमा की। 31 मार्च 2016 तक जमाकर्ताओं के 1,906 करोड़ (ब्याज को छोड़ कर) के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।