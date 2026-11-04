रिशुश्री के खर्च पर विदेश में मौज करने वाले 6 IAS ईडी की रडार पर; अब योगेश कुमार से पूछताछ

टेंडर घोटाला औऱ रिशुश्री के खर्चे पर विदेश में मौज करने से जुड़े आरोपो को लेकर इस केस में पहले भी कई अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। अभिलाषा कुमारी शर्मा, सुनील कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार मल्ल शामिल है।

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। ठेकेदार रिशुश्री से जुड़े इस मामले में बिहार के करीब 6 आईएएस अधिकारी ईडी की रडार पर हैं। इसी कड़ी में आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर बुधवार को ईडी पटना कार्यालय में अपना पक्ष रखने पहुंचे। ईडी ने उनको नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर पर स्वयं के साथ अपने परिवार के आठ सदस्य को रिशु श्री की कंपनी के खर्च पर ऑस्ट्रिया की यात्रा करने का आरोप है। टेंडर घोटाला औऱ रिशुश्री के खर्चे पर विदेश में मौज करने से जुड़े आरोपो को लेकर इस केस में पहले भी कई अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। अभिलाषा कुमारी शर्मा, सुनील कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार मल्ल शामिल है। ईडी IAS अफसर आनंद किशोर को भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है।

बता दें कि रिशुश्री की कंपनी बिहार सरकार के विभिन्न विभागों - जैसे जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी विकास, शिक्षा, भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य - के लिए ठेकेदार और उप-ठेकेदार के रूप में काम करती थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने निजी लाभ के लिए निविदा हासिल करने के वास्ते सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर रखी थी। एसवीयू ने इस साल 27 मई को निविदा में हेराफेरी और धनशोधन के एक कथित मामले में ठेकेदार रिशुश्री को गिरफ्तार भी किया था। ईडी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि रिशु ने सरकारी ठेके हासिल करने के बदले में आईएएस अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों की विदेश यात्राओं तथा अन्य खर्च के लिए पैसे दिए थे।