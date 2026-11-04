Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रिशुश्री के खर्च पर विदेश में मौज करने वाले 6 IAS ईडी की रडार पर; अब योगेश कुमार से पूछताछ

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
share

टेंडर घोटाला औऱ रिशुश्री के खर्चे पर विदेश में मौज करने से जुड़े आरोपो को लेकर इस केस में पहले भी कई अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। अभिलाषा कुमारी शर्मा, सुनील कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार मल्ल शामिल है।

Rishu Shree Bihar
ठेकेदार रिशुश्री (फाइल फोटो)

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। ठेकेदार रिशुश्री से जुड़े इस मामले में बिहार के करीब 6 आईएएस अधिकारी ईडी की रडार पर हैं। इसी कड़ी में आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर बुधवार को ईडी पटना कार्यालय में अपना पक्ष रखने पहुंचे। ईडी ने उनको नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर पर स्वयं के साथ अपने परिवार के आठ सदस्य को रिशु श्री की कंपनी के खर्च पर ऑस्ट्रिया की यात्रा करने का आरोप है। टेंडर घोटाला औऱ रिशुश्री के खर्चे पर विदेश में मौज करने से जुड़े आरोपो को लेकर इस केस में पहले भी कई अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। अभिलाषा कुमारी शर्मा, सुनील कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार मल्ल शामिल है। ईडी IAS अफसर आनंद किशोर को भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है।

बता दें कि रिशुश्री की कंपनी बिहार सरकार के विभिन्न विभागों - जैसे जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी विकास, शिक्षा, भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य - के लिए ठेकेदार और उप-ठेकेदार के रूप में काम करती थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने निजी लाभ के लिए निविदा हासिल करने के वास्ते सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर रखी थी। एसवीयू ने इस साल 27 मई को निविदा में हेराफेरी और धनशोधन के एक कथित मामले में ठेकेदार रिशुश्री को गिरफ्तार भी किया था। ईडी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि रिशु ने सरकारी ठेके हासिल करने के बदले में आईएएस अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों की विदेश यात्राओं तथा अन्य खर्च के लिए पैसे दिए थे।

ये भी पढ़ें:LIVE: बिहार में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर रेड, SVU का शिकंजा

बता दें कि ईडी की शुरुआती जांच में रिशुश्री के मोबाइल में कई आईएएस अफसरों और उनकी नजदीकि सहयोगियों के साथ वित्तीय लेनदेन औऱ व्हाट्सऐप चैट मिले थे। ठेकेदार रिशुश्री के मोबाइल फोन में विभिन्न ठेके से जुड़े गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए थे। ईडी इस मामले में श्रम संसाधन विभाग के विशेष सचिव सुनील यादव और महिला आईएएस अफसर अभिलाषा शर्मा से पूछताछ कर चुकी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई थी कि धर्मेंद्र कुमार की विदेश यात्रा पर लगभग 10 लाख रुपये मूल्य के डॉलर खर्च किए गए थे। ईडी ने धर्मेंद्र कुमार से इस संबंध में पूछताछ की थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News IAS अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsरिशुश्री के खर्च पर विदेश में मौज करने वाले 6 IAS ईडी की रडार पर;योगेश से पूछताछ