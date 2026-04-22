पटना में हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी को मारी गोली; सनसनी

Encounter In Patna: एसएसपी ने बताया कि दिलीप ने पुलिस को बताया था कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार छिपा दिए गए हैं। इस हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस दिलीप को लेकर पहुंची थी। लेकिन इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

Encounter In Patna: पटना में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। पटना पुलिस ने दिलीप नाम के एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। बताया जा रहा है कि दिलीप पटना के रामकृष्णा नगर इलाके में 19 अप्रैल को गहनों की लूटपाट में शामिल था। इस वारदात की जांच कर रही पुलिस ने शक के आधार पर दिलीप को पकड़ा था। पटना एक एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि दिलीप ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस कांड में कुल 4 अपराधी शामिल थे। दिलीप इस लूटकांड का मुख्य आरोपी था।

एसएसपी ने बताया कि दिलीप ने पुलिस को बताया था कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार छिपा दिए गए हैं। इस हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस दिलीप को लेकर पहुंची थी। लेकिन इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी मोर्चा संभाला। पुलिस की एक गोली दिलीप के पांव में लगी और वो जख्मी हो गया है। दिलीप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस कांड में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस ने दिलीप को पकड़ा था। बहरहाल अब पुलिस इस ज्वेलरी लूटपाट में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

आपको बता दें कि रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के धन कॉलोनी चौराहा स्थित श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स में रविवार को दिनदहाड़े लूट हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने दावा किया था कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस ने मंगलवार को भी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। आशंका जताई गई थी कि घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश सोनपुर या छपरा की ओर भागे होंगे। इसी कारण दीघा-एम्स एलिवेटेड सड़क, जेपी सेतु और गांधी सेतु पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए थे। जिस बाइक से बदमाश लूट का सोना लेकर भागे थे, उसकी पहचान कर ली गई थी।