Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना में हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी को मारी गोली; सनसनी

Apr 22, 2026 09:52 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

Encounter In Patna: एसएसपी ने बताया कि दिलीप ने पुलिस को बताया था कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार छिपा दिए गए हैं। इस हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस दिलीप को लेकर पहुंची थी। लेकिन इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

पटना में हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी को मारी गोली; सनसनी

Encounter In Patna: पटना में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। पटना पुलिस ने दिलीप नाम के एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। बताया जा रहा है कि दिलीप पटना के रामकृष्णा नगर इलाके में 19 अप्रैल को गहनों की लूटपाट में शामिल था। इस वारदात की जांच कर रही पुलिस ने शक के आधार पर दिलीप को पकड़ा था। पटना एक एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि दिलीप ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस कांड में कुल 4 अपराधी शामिल थे। दिलीप इस लूटकांड का मुख्य आरोपी था।

एसएसपी ने बताया कि दिलीप ने पुलिस को बताया था कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार छिपा दिए गए हैं। इस हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस दिलीप को लेकर पहुंची थी। लेकिन इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी मोर्चा संभाला। पुलिस की एक गोली दिलीप के पांव में लगी और वो जख्मी हो गया है। दिलीप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस कांड में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस ने दिलीप को पकड़ा था। बहरहाल अब पुलिस इस ज्वेलरी लूटपाट में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार के बारातों में मर्डर क्यों हो रहे, नालंदा और पटना कत्ल से सनसनी
ये भी पढ़ें:बिहार में नई सियासी हलचल, प्रशांत किशोर से मिल क्या बोले तेज प्रताप यादव

आपको बता दें कि रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के धन कॉलोनी चौराहा स्थित श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स में रविवार को दिनदहाड़े लूट हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने दावा किया था कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस ने मंगलवार को भी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। आशंका जताई गई थी कि घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश सोनपुर या छपरा की ओर भागे होंगे। इसी कारण दीघा-एम्स एलिवेटेड सड़क, जेपी सेतु और गांधी सेतु पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए थे। जिस बाइक से बदमाश लूट का सोना लेकर भागे थे, उसकी पहचान कर ली गई थी।

जांच में पता चला था कि बाइक चोरी की है और उसके मालिक द्वारा पहले ही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। चोरी की बाइक का ही इस्तेमाल इस वारदात में किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर बदमाशों के आने और वहां से भागने के फुटेज भी देखे थे। इसके अलावा रामकृष्णा नगर और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, ताकि उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस के साथ-साथ एसटीएफ को भी लगाया गया है। मंगलवार को डायल-100 की टीम को भी इस कार्य में लगाया गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Bihar Crime News Patna Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।