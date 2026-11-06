पैक्स अध्यक्ष की हत्या के आरोपी थे मनेर में मारे गए अपराधी, अलसुबह STF ने तीन को ढेर किया
बिहार में पैक्स अध्यक्ष की हत्या में शामिल तीन बदमाशों को पुलिस ने शुक्रवार की भोर में मार गिराया। पुलिस-एसटीएफ के साथ बदमाशों की मनेर में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं।
बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की सुबह बड़ा एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन बदमाशों को मार गिराया। मुठभेड़ में मनेर के थाना प्रभारी रजनीश कुमार को भी गोली लगी है। मारे गए तीनों बदमाश पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की हत्या में शामिल थे। मारे गए बदमाशों की पहचान मनेर के सुअरमरवा निवासी बबलू कुमार, दानापुर के खरंजा के जेपी यादव और शाहपुर गंगहारा के राजेश शर्मा के रूप में हुई है। एसडीपीओ ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष की हत्या में जेपी यादव मुख्य साजिशकर्ता था। बबलू और राजेश ने शूटर थे।
दुर्गा पूजा की रौनक के बीच पटना के मनेर में पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फायरिंग में ब्लॉक प्रमुख भी जख्मी हो गए थे। दशहरा मेले के दौरान ही दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया था। संयोग है कि दुर्गा पूजा पर पैक्स अध्यक्ष को मारने वाले बदमाश अब धनतेरस पर पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं।
अंधाधुंध फायरिंग में पैक्स अध्यक्ष की ली गई थी जान
ब्यापुर की बिचली गली में डेयरी के पास दो बाइकों से आए चार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पैक्स अध्यक्ष को निशाना बनाया था। वारदात के बाद अपराधी गली के रास्ते ही फरार हो गए थे। गोलीबारी से दशहरा मेले में भगदड़ मच गई थी और उत्सव का माहौल मातम में बदल गया था।
बीस दिन से पीछे लगी थी पुलिस और एसटीएफ
सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से पुलिस की टीमें बदमाशों के पीछे लगी थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ को भी लगाया गया था। बीच में कई बार पुलिस को बदमाशों के ठिकाने का पता लगा लेकिन ऐन मौके पर सब फरार हो जाते थे। गुरुवार की रात सटीक सूचना के बाद पुलिस ने घेरेबंदी शुरू की थी और शुक्रवार की भोर में एनकाउंटर के बाद तीनों को मार गिराया गया।
पुलिस ने क्या बताया
एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने बताया कि मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गंगा नदी इलाके में बदमाशों के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेरेबंदी शुरू की। इस दौरान बदमाशों को कहीं से आहट मिली और भागने की फिराक में लग गए। इसी दौरान पुलिस-एसटीएफ के संयुक्त दस्ते के साथ बदमाशों का आमना सामना हो गया। बचने के लिए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी खुद को बचाते हुए फायरिंग की। इस दौरान करीब 18 राउंड गोलियां चलीं। घटनास्थल से पुलिस को दो पिस्तौल, एक देसी कट्टा सहित कई खोखा बरामद हुए हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।