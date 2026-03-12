पटना के फतुहा में पुलिस ने अपराधी को मारी गोली, 1200 जिंदा कारतूस मिले; 3 अरेस्ट

पुलिस छानबीन में पता चला कि अपराधियों का गिरोह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। घटना के लिए कारतूस और हथियार मंगाए गए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि समय से पहले तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी घटना को टाल दिया।

पटना में फतुहा थाना क्षेत्र के सिरपतपुर गांव में बुधवार की शाम पुलिस और हथियार तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। जिसमें सारण निवासी हथियार तस्कर सुंदरम सिंह उर्फ भोला के दाएं पैर में लगी। पुलिस ने जख्मी तस्कर समेत तीन को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1200 गोलियां मिली हैं।अपराधी इलाके के बदमाशों को हथियार की सप्लाई करने आए थे। सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। तस्करों ने पिस्टल तान दी जिसके बाद पुलिस ने बचाव में गोली चलाई। पुलिस की एक गोली सुंदरम सिंह को लगी है। पुलिस ने सुंदरम सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक कट्टा और 1200 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए हैं।

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि सभी तस्कर अंतरजिला गिरोह के हैं। उनके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है और बरामद हथियार और कारतूसों कहां से लाए गए थे,इसकी छानबीन की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि फतुहा थाना क्षेत्र में कई अपराधी भारी संख्या में कारतूस और हथियार के साथ आने वाले हैं। उनकी स्थानीय अपराधियों से हथियार की डील होने वाली है। एसएसपी के निर्देश में पुलिस की एक टीम का गठन किया गया।

पुलिस शाम सात बजे के करीब सिरपतपुर गांव पहुंची और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे और पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास किया। सतर्कता बरतते हुए आत्मरक्षा में फतुहा थाना प्रभारी कुमार रोशन ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की एक गोली सुंदरम उर्फ भोला के दाएं पैर के घुटने के ऊपर लगी। जिसके बाद वह वहीं गिर गया। उसे इलाज के लिए फतुहा सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया।