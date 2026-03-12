Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पटना के फतुहा में पुलिस ने अपराधी को मारी गोली, 1200 जिंदा कारतूस मिले; 3 अरेस्ट

Mar 12, 2026 06:45 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
share

पुलिस छानबीन में पता चला कि अपराधियों का गिरोह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। घटना के लिए कारतूस और हथियार मंगाए गए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि समय से पहले तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी घटना को टाल दिया।

पटना के फतुहा में पुलिस ने अपराधी को मारी गोली, 1200 जिंदा कारतूस मिले; 3 अरेस्ट

पटना में फतुहा थाना क्षेत्र के सिरपतपुर गांव में बुधवार की शाम पुलिस और हथियार तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। जिसमें सारण निवासी हथियार तस्कर सुंदरम सिंह उर्फ भोला के दाएं पैर में लगी। पुलिस ने जख्मी तस्कर समेत तीन को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1200 गोलियां मिली हैं।अपराधी इलाके के बदमाशों को हथियार की सप्लाई करने आए थे। सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। तस्करों ने पिस्टल तान दी जिसके बाद पुलिस ने बचाव में गोली चलाई। पुलिस की एक गोली सुंदरम सिंह को लगी है। पुलिस ने सुंदरम सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक कट्टा और 1200 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए हैं।

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि सभी तस्कर अंतरजिला गिरोह के हैं। उनके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है और बरामद हथियार और कारतूसों कहां से लाए गए थे,इसकी छानबीन की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि फतुहा थाना क्षेत्र में कई अपराधी भारी संख्या में कारतूस और हथियार के साथ आने वाले हैं। उनकी स्थानीय अपराधियों से हथियार की डील होने वाली है। एसएसपी के निर्देश में पुलिस की एक टीम का गठन किया गया।

ये भी पढ़ें:आसमान में धुंध जैसा क्यों है, बिहार में आगे गरज-तड़क और बारिश का दौर;मौसम का हाल

पुलिस शाम सात बजे के करीब सिरपतपुर गांव पहुंची और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे और पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास किया। सतर्कता बरतते हुए आत्मरक्षा में फतुहा थाना प्रभारी कुमार रोशन ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की एक गोली सुंदरम उर्फ भोला के दाएं पैर के घुटने के ऊपर लगी। जिसके बाद वह वहीं गिर गया। उसे इलाज के लिए फतुहा सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया।

घटनास्थल से दो अन्य तस्कर सारण के तेलपा निवासी द्वारिका सिंह के पुत्र सुजीत कुमार उर्फ गबरू, बाढ़ निवासी स्व. कृष्ण यादव के पुत्र सत्यरोहण यादव उर्फ भालू यादव को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि गोली सुंदरम के पैर को छूती हुई निकल गई है। पुलिस छानबीन में पता चला कि अपराधियों का गिरोह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। घटना के लिए कारतूस और हथियार मंगाए गए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि समय से पहले तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी घटना को टाल दिया।

ये भी पढ़ें:LPG गैस की किल्लत से रोज 500 करोड़ का कारोबार प्रभावित, इन उद्योगों पर भी संकट
ये भी पढ़ें:पटना मेट्रो मलाही पकड़ी तक कब से दौड़ेगी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Patna News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।