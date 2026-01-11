Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsencounter in patna barh police shot miscreants leg
पटना के बाढ़ में एनकाउंटर, पुलिस ने वांटेड प्रभात कुमार के पैर में मारी गोली

पटना के बाढ़ में एनकाउंटर, पुलिस ने वांटेड प्रभात कुमार के पैर में मारी गोली

संक्षेप:

अपराधी प्रभात कुमार के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर में घायल अपराधी को इलाज के लिए अ्सपताल में भर्ती कराया गया है। अपराधी प्रभात कुमार पर बाढ़ थाने में दो, अथमलगोला थाने में एक केस दर्ज है।

Jan 11, 2026 09:25 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के बाढ़ अनुमंडल में पुलिस एनकाउंटर हुआ है। यहां गोली लगने से एक अपराधी घायल हो गया है। घायल अपराधी का नाम प्रभात कुमार बताया जा रहा है। अपराधी प्रभात कुमार के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर में घायल अपराधी को इलाज के लिए अ्सपताल में भर्ती कराया गया है। अपराधी प्रभात कुमार पर बाढ़ थाने में दो, अथमलगोला थाने में एक केस दर्ज है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया जा रहा है कि प्रभात कुमार अथमलगोला थाने के धरपुरा गांव का रहने वाला है। धरपुरा गांव में शनिवार की देर रात यह मुठभेड़ हुई है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि प्रभात कुमार के कुछ अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रभात कुमार पर संगीन केस दर्ज थे। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस लंबे समय से प्रभात कुमार की तलाश में जुटी थी। कहा जा रहा है कि प्रभात कुमार आर्म्स डीलर के तौर पर हथियारों की खरीद-बिक्री में भी शामिल रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Crime News Bihar Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।