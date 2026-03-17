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पटना के बाढ़ में एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को पैर में मारी गोली; कई पुलिसकर्मी भी चोटिल

Mar 17, 2026 08:40 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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पुलिस ने जख्मी बदमाश को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया। धीरज के बाएं पैर के निचले हिस्से में गोली लगी है। अस्पताल कर्मी के अनुसार, गोली आर-पार हो गई है।

पटना के बाढ़ में एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को पैर में मारी गोली; कई पुलिसकर्मी भी चोटिल

पटना से सटे बाढ़ में पंडारक के दियारा में सोमवार की दोपहर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ में बदमाश धीरज कुमार (30) के पैर में गोली लगी है। एसटीएफ को दियारा में जबरन फसल कटवाने और दो गुटों के जुटने की सूचना मिली थी। पुलिस को मौके से दो राइफल, बंदूक, रिवाल्वर, 59 गोलियां और खोखा बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से जख्मी धीरज समेत पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। धीरज के विरुद्ध कदमकुआं व भदौर थाने में आर्म्स एक्ट जानलेवा हमले आदि के मामले दर्ज हैं।

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पुलिस ने जख्मी बदमाश को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया। धीरज के बाएं पैर के निचले हिस्से में गोली लगी है। अस्पताल कर्मी के अनुसार, गोली आर-पार हो गई है। उधर नाकाबंदी कर रहे कई पुलिसकर्मी उबड़ खाबड़ खेत में गिरकर चोटिल हो गए।

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अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की

एसटीएफ को सूचना मिली थी कि पंडारक के दियारा क्षेत्र में हथियारबंद अपराधी सरसों की फसल जबरन काटने के लिए जुटे हैं। पुलिस को दो आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व को लेकर जुटान होने की सूचना मिली। इसके बाद एसटीएफ, पंडारक सहित कई थानों की पुलिस दियारा इलाके में नाकाबंदी की। पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों ने भागने के दौरान गोलियां चलाईं। करीब 30 राउंड गोलियां चलाने की बात कही जा रही है।

पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में पंडारक निवासी अनिल सिंह का पुत्र धीरज कुमार (30) के बाएं पैर में गोली लग गई और वह खेत में ही गिर पड़ा। इसके बाद चार अपराधियों ने पुलिस के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस सभी का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। थानाध्यक्ष नवनीत राय ने बताया कि केस दर्ज करने की कार्रवाई जा रही है।

परिवार बोले, खेत देखने गया था धीरज

मुठभेड़ में जख्मी धीरज के चाचा ने बताया कि उनका भतीजा खेत देखने के लिए दियारा में गया था और वे काम के लिए एनटीपीसी परियोजना में गए थे। इसी दौरान धीरज को गोली लगने की सूचना मिली है। परिजनों का कहना है कि धीरज बदमाश प्रवृति का नहीं हैं। जबकि पुलिस उसे कुख्यात बता रही है। ग्रामीण एसपी और डीएसपी घटनास्थल पर पहुंच जांच पड़ताल की।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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